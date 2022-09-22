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高市區監理所宣導路口安全 有獎徵答聚人氣

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
為響應9月交通安全月，高雄市區監理所今在國立科學工藝博物館舉辦「路口安全巡迴宣導活動」。圖／高雄市區監理所提供
為響應9月交通安全月，高雄市區監理所今在國立科學工藝博物館舉辦「路口安全巡迴宣導活動」。圖／高雄市區監理所提供

為響應9月交通安全月，高雄市區監理所今舉辦「路口安全巡迴宣導活動」，今年主軸為「車輛慢看停、行人停看聽」。高雄市區監理所長劉育麟表示，希望透過寓教於樂的方式，傳達交安觀念，推廣安全駕駛概念普及及行人路口安全，並持續秉持著人本交通理念，提升道路交通安全意識。

高雄市區監理所今天上午在國立科學工藝博物館舉辦路口安全宣導活動，現場以車輛慢看停主題曲舞蹈揭幕，藉由舞團的生動表演傳達交通安全重要性。活動也邀請大高雄地區運輸業者、駕訓班及代檢場代表一同響應。

為讓交通安全不再是枯燥、生硬的教條，監理所設計遊戲闖關，貫穿整場宣導活動，包含微型電動自行車掛牌、汽燃費E化宣導、機車上駕訓等。

警察局交通大隊在現場也提供大重機供民眾拍照打卡和行動監理車2.0服務，活動穿插機車上駕訓及路口安全有獎徵答及抽獎，高雄市區監理所吉祥物交安寶貝也到場助興。

為響應9月交通安全月，高雄市區監理所今在國立科學工藝博物館舉辦「路口安全巡迴宣導活動」。圖／高雄市區監理所提供
為響應9月交通安全月，高雄市區監理所今在國立科學工藝博物館舉辦「路口安全巡迴宣導活動」。圖／高雄市區監理所提供

高雄市 電動自行車 警察

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