海光鋼鐵工安釀一死 勞團要求公布勞檢、重罰

高雄市小港區海光鋼鐵20日發生高溫爐渣爆炸工安，一名越南移工被燒死在挖土機駕駛座上，火災也波及引燃鄰近物流公司廠房塑膠粒造成火警。勞工局今至海光各廠區稽查，發現11項缺失，依法裁罰38萬元，針對有立即發生感電、墜落危險之虞工作場所勒令停工。

今天市議員參選人和勞團至高市府四維中心開記者會批，市府縱放工安累犯，要求勞工局公布勞檢資料。勞工局表示，後續將依照司法偵查結果，從中予以行政裁罰。另工安勞檢裁處情形，依法均定期於官網公告揭露，民眾可上網查閲。

「高雄市政府縱放工安累犯！」勞團表示，海光是工安累犯，勞工局過去是否積極勞檢，嚴格檢視海光的職安環境，也要求市府應公布此次勞檢資料。

根據勞動部資料，海光企業自106年來已有5次違規裁罰紀錄，包括未依法通報職業災害事件、使未受訓員工從事吊掛作業造成職災等。另2019以來也有多次違反「廢棄物清理法」、「空汙防制法」等裁罰紀錄。

工殤協會秘書長利梅菊指出，海光公司在事發當天公告，爐渣堆置場氣爆引發火警，該爐渣堆置場停工，但因未波及生產廠區，公司預計21日復工。這根本是罔顧人命，如果市府不重罰，業者只要花數十萬罰鍰就能解決工安，「怎麼會願意花百萬去更新設備和環境，保障勞工安全。」

勞工局表示，20日勞檢處獲報肇災時即派員進廠檢查，當下令作業區立即停工，目前該區域仍為停工狀態，並無所稱復工情事，日後如廠商欲復工前，需提出復工申請，勞工局將依其申請從嚴審查，確認無工安風險才會依程序復工。因海光工安涉人員死亡，勞工局依法先移地檢署偵辦，依司法先行原則，將依偵查結果從重予以行政裁罰。

市議員參選人王文心質問陳其邁，「你敢不敢對海光勞檢？敢不敢公開說明有沒有收受海光的政治獻金？」市議員參選人顏坤泉批，市長陳其邁上任後喊出兩年拚四年，任內卻屢屢發生重大工安，海光鋼鐵在火災當下竟然不知有移工正在操作怪手，廠方竟想自行滅火不通報，「這些疑點重重，市府應該硬起來！」現傳出移工仲介正在搓湯圓，市府有必要介入亡者家屬討公道，另火災造成周邊工廠損失，市府也應協助後續賠償事宜。

勞團也表示，遺憾陳其邁臉書未替枉死移工發聲，也呼籲市府重視工安，「這次爆炸發生在臨海工業區，影響周邊物流倉儲，如果發生在市區後果不堪設想。」