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莫德納次世代疫苗 24日屏東開打

中央社／ 屏東縣22日電

屏東獲配1萬劑莫德納次世代疫苗，到貨後將送往33個鄉鎮市衛生所，同時分別在屏東火車站及潮州火車站設立速打站，24日全面開打。

屏東縣政府發布新聞稿表示，莫德納次世代疫苗第1階段施打對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者追加劑使用。

衛生局指出，將於24日獲中央撥配1萬劑莫德納次世代疫苗，首批到貨後，將配送至33個鄉鎮市衛生所，當天上午自8時至11時分別在屏東火車站及潮州火車站開設疫苗速打站；速打站同時也提供接種輝瑞嬰幼兒疫苗。

屏東目前疫苗施打率第1劑達90.49%、第2劑84.51%、第3劑69.73%，第4劑11.24%。追加劑施打率未滿7成。

衛生局強調，依現有研究顯示，Omicron變異株BA.4、BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗，以獲得保護力。

次世代疫苗 屏東縣政府 衛生所

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