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屏東、潮州車站9/24設莫德納次世代與嬰幼兒BNT速打站

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
莫德納次世代疫苗，9月24日在屏東、潮州火車站設置速打站，圖為上周屏東火車站疫苗速打站情況。記者劉星君／攝影
莫德納次世代疫苗，9月24日在屏東、潮州火車站設置速打站，圖為上周屏東火車站疫苗速打站情況。記者劉星君／攝影

新冠肺炎本土BA.5疫情持續升溫，屏東縣政府將9月24日獲中央撥配1萬劑莫德納BA.1次世代雙價疫苗，首批莫德納次世代疫苗到貨後，立即配送至33家衛生所，24日上午8點至11點在屏東火車站及潮州火車站設疫苗速打站，同時提供6個月至未滿5歲嬰幼兒BNT疫苗接種服務，各有500劑可供施打， 6個月至未滿5歲嬰幼兒施打加贈精美小禮物，縣府提醒民眾把握機會，施打提升免疫力。

縣府衛生局指出，莫德納次世代雙價疫苗第一階段施打對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，提供與前一劑接種間隔至少3個月（84天）以上的第3劑至第5劑施打，目前未開放第1、2劑施打，提醒民眾注意施打資格以免白跑。呼籲民眾應盡速完成疫苗接種，確診者則仍維持現行「自發病日起至少間隔3個月後」接種。

衛生局表示， 9月24日縣內各鄉鎮衛生所也有開設莫德納次世代雙價疫苗門診，因配合疫苗送達時間，各所施打時間為上午9點半至12時，車城衛生所時間為下午1點半至4點，診所施打期程、疫苗廠牌等資訊，可至縣衛生局網站查詢。

屏縣目前疫苗施打率第一劑達90.49%，第二劑84.51%，第三劑69.73%，第四劑11.24%（50歲以上第四劑25.90%），追加劑施打率未滿7成，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗，以獲得保護力。

疫情升溫，縣府呼籲民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域。

莫德納次世代疫苗，9月24日在屏東、潮州火車站設置速打站。圖／取自潘孟安臉書
莫德納次世代疫苗，9月24日在屏東、潮州火車站設置速打站。圖／取自潘孟安臉書

次世代疫苗 衛生所 BA

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