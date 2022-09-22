相隔半年龐培歐將再度來台 陳其邁早餐會款待

今年3月4日，美國前國務卿龐培歐曾來台訪問4天，當時會晤蔡英文總統、副總統賴清德等人，相隔半年，即將再度來台。龐培歐友台立場鮮明，被視為台灣「好朋友」，雖現無官員身分，在共和黨內仍具相當影響力。高雄市長陳其邁將與龐培歐有一場早餐會，盡地主之誼，也與這位未來可望挑戰大位的政治人物進一步交流。

今年3月龐培歐曾造訪台灣，那次是應遠景基金會邀請，發表逾20分鐘演說。龐培歐當時說，他只是一介平民，但他認為美國有必要改變50年來的政策模糊，「美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家」，引發討論。

龐培歐任期尾聲猛打反中挺台牌，離任後不改路線，外界認為，他若投入2024總統大選，預期將持續高舉反中大旗；即使不選，若共和黨重返執政，也可望再任要職。

相隔半年多再度踏上台灣土地，訪台動機、見了誰、談些什麼依舊受關注。龐培歐今年3月訪台行，當時傳訪問目的有商業考量，從行政院到外交部都極力撇清。龐培歐9月的台灣行，重點落在南台灣，據了解，預計9月26日來台，27日參加在高雄萬豪酒店舉行的「全球台商經貿論壇」，論壇前，陳其邁將盡地主之誼，兩人在飯店有場早餐會，早餐會不會公開，市府傾向在事後提供資訊給媒體。

為了讓龐培歐親近高雄城市之美，可能安排到駁二藝術特區參訪，26、27日下榻高雄萬豪，28日參加台灣商會聯合總會開幕。

此次全球台商經貿論壇，預計有數百名旅居世界各地台商出席，場面盛大。龐培歐27日上午有場專題演講，主題是「從世界經貿趨勢 看見台灣疫後新商機」，副總統賴清德會出席專題演講前的大會開幕。

27日上午11點20分至12點有場焦點座談，主持人是今周刊董事長謝金河，與談者包括龐培歐、和大工業股份有限公司執行長沈千慈、中鋼公司總經理王錫欽、世界台灣商會聯合總會會長王德。