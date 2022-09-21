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高雄「市民大學」揭牌 提供多樣化課程及網站平台
高雄市民大學今天在鳳山區忠孝國中揭牌，為市民提供更多樣化的課程，並規畫推出網站平台。台灣寬霖關懷協會懷抱「注入全齡化學習資源」的想法，帶領其他具共同理念的民間組織，成立高雄市民大學，以「終身學習」、「知性感恩邁進」、「高雄共榮發展」為主軸。
首屆市民大學代表許玉容表示，市民朋友是驅動高雄城市進步最重要的核心，市民大學即是扮演動能，與所有市民朋友一同透過學習，認識高雄，並與高雄進步。課程以多樣化課程規畫，包含「全齡化的課程資訊與內容」、「線上學習平台與資源」、「市政關懷」3種類型，並加入多元化的學習平台，包含實體課程、線上影音學習、Pacast等。同時也希望透過以知足、感恩為基礎的課程，讓學員勇於追求人生的價值，用自己的能力創造更美好的存在。
立委許智傑表示，向城市學習、向自然學習、向萬物學習，一直是他一路來的理念，推薦市民朋友一起來學習，讓高雄市民大學成為驅動高雄進步的力量之一，共同實現生命價值。
高雄市教育局長謝文斌表示，隨著社會多元化的發展，個人在一生中可能面臨多次的生涯轉變，終身學習成為個人適應生活與工作的重要課題。高雄市教育局原本就有7所社區大學、39所樂齡中心、3所新住民學習中心、市民學苑等課程，民眾接受教育與學習的需求與日俱增，希望市民大學的加入，能為高雄市多元的終身教育錦上添花。
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