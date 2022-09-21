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高雄大寮大排魚群、鴨子暴斃 原因指向砂石廠
高雄市大寮區新厝里一處大排這兩天出現魚群集體暴斃，議員邱于軒懷疑又是工廠排放汙水釀禍，通報市府環保局處理。環保局表示，追查是鄰近砂石公司洗砂設備不良導致泥水汙染，已勒令業者停止作業，另採集汙水送驗，待水質分析結果依法裁罰。
議員邱于軒指出，這兩天接獲不止一位選民通報，新厝里林內路大排發現魚群暴斃，趕赴現場發現，大批魚群翻肚及鴨子死亡，懷疑上游有不肖廠商排放工廠汙水，立即通報環保局處理。
環保局指出，19日接獲通報大寮區大崎腳橋附近排水溝的水色出現明顯混濁，且水面有大量死魚，經過追查發現，附近有一家砂石公司，業者進行洗砂作業時，先將廢水收集至沉澱池之後排出，但設施沉澱效果不佳，使得混濁泥水流入大寮在來排水溝造成污染，環保局當場要求停止排放廢水行為，採集廢水送驗。
環保局說，後續待水質分析結果裁罰，依水汙法可裁處6萬至2000萬罰鍰並予以停工，另方面水利局也派員在現場打撈死魚上岸。
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