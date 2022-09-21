高雄市民大學揭牌 多樣化課程滿足終身學習需求

高雄民間團體自發成立的學習據點「高雄市民大學」今天揭牌，未來將提供多樣化課程，滿足民眾終身學習需求。高雄市教育局長謝文斌說，市民大學加入，可讓高雄市終身學習教育更多元。

教育局今天新聞稿表示，有感於民眾學習需求日益增加，台灣寬霖關懷協會與其他具共同理念的民間組織成立「高雄市民大學」，今天在高雄市立忠孝國中揭牌。

高雄市民大學作為由民間自發成立的學習據點，未來將為市民提供多樣化課程，並規劃成立網站平台，逐步充實並豐富學習資源，實現智慧學習目標。

首任市民大學代表許玉容致詞表示，市民是驅動高雄城市進步最重要的核心，市民大學即是扮演動能，與所有市民一同透過學習，認識高雄，並與高雄一起進步。同時也希望透過課程，讓學習者勇於追求人生價值，讓城市更具活力與動能。

謝文斌表示，隨著社會多元化發展，每個人在一生中可能面臨多次生涯轉變，終身學習成為個人適應生活與工作的重要課題。

謝文斌說，高雄市教育局原本即有7所社區大學、39所樂齡中心、3所新住民學習中心、市民學苑等課程，民眾接受教育與學習的需求與日俱增，未來市民大學加入，將能為高雄市終身教育領域帶來更豐富多元的色彩。