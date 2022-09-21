蛋黃中蛋黃區 屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」動土

屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」今舉行動土典禮，縣長潘孟安說，屏東社會住宅除了屏東市瑞平安居，潮州鎮的「光春好室」社宅正招標作業，他也向內政部次長花敬群喊話，希望未來也能在恆春選址，讓屏東縣北中南區域平衡，建構宜居家園。「瑞屏安居」預計2026年5月中旬完工。

「對屏東來說是新的里程碑」，潘孟安說，回顧社會住宅推動初期諸多不順，有賴營建署、國產署出手相救，2016年曾經在選址在屏東市大埔地區，推動時面臨軍備局、國防部，土地，財務分配等，有諸多法規要突破，一直延宕。

潘孟安說，社會住宅推動，讓弱勢者、年輕人，都能住的安心，選址在歸來派出所旁，這裡是蛋黃區蛋黃，旁邊有演藝廳、大學學區，屏菸1936基地、是黃金地段，感謝國產署割愛，跟營建署合作，都市計畫重新調配，原本住宅區中間的公園預定地，移撥一旁，讓住宅可以集中管理。

潘孟安說，除了屏東市外，也同步在潮州鎮推動「光春好室」社會住宅，上網招標中，他也期盼，能在恆春鎮覓址，達到區域平衡。

內政部次長花敬群說，「瑞屏安居」社會住宅興建520戶，總經費20億70萬元，「光春好室」興建172戶，總經費10億元。恆春基地部分，會再與國產署盤點，有適合土地現勘，若可行會與縣府確認，再報請內政部核定，再啟動後續規畫設計招標。

國民黨縣議員陳揚說，社會住宅不是為了蓋而蓋，都市計畫整體改善，屏東面臨人口外流、就業、高房價問題，社會住宅興建解決部分問題，期盼帶動區域發展，對於年長者銀髮族也是很重要，老中青都能在社會住宅獲得照顧。

縣議員唐玉琴說，社會住宅完工後，一定很多人搶著要登記，建議申請條件資格一定要戶籍在屏東，或是設籍幾個月以上才能登記。

民進黨縣議員方一祥說，中央規畫12萬戶社會住宅，目前才7萬多戶，屏東僅規畫約600戶是不夠的，屏東市郊還有些地方也是可以規畫社會住宅。

潮州鎮議員許馨勻說，近幾年房價翻漲4、5倍，社會住宅推動有其必要性，減低年輕人租屋負擔，累積買房頭期款。