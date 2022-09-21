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不只一團中招！澎湖行變調 旅客疑大啖海鮮後食物中毒

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
海鮮大餐示意圖，非此次團客所吃餐點。報系資料照
海鮮大餐示意圖，非此次團客所吃餐點。報系資料照

近日國旅發威，不少人至離島度假觀光，澎湖傳出有旅遊團疑似食物中毒，一團27人在澎湖餐廳大啖海鮮，其中有4人事後因腹瀉、腹絞痛在澎湖就醫，旅遊團在20日已返回高雄，但陸續有多名成員回報有上吐下瀉狀況，澎湖衛生局追查後發現，有另一團3人也有吃到相同的海鮮餐點，都陸續發生嘔吐、腹瀉等狀況，目前已至商家進行稽查、採檢，結果約1至2周出爐。

澎湖衛生局表示，昨天下午2點多接獲衛生福利部澎湖醫院通報，有旅遊團4名成員因腹瀉、腹絞痛等症狀就醫，該團已在20日返回台灣本島，後續又有6人反映有出現上吐下瀉等症狀。衛生局追查發現，當天也有另一旅遊團約30人，與此團團客吃一樣的海餐餐點。其中也有3人因有嘔吐、腹瀉、寒顫及腹絞痛等症狀就醫，另有10多人也發生身體不適症狀，但未就醫。

衛生局長蕭靜蓉表示，已責請相關科室針對有遊客吃的食物內容、症狀進行調查，也前往此餐廳商家做廚房稽查及採檢。為釐清本次疑似食品中毒事件原因，稽查人員於製作現場及販售場所稽查衛生情況，並抽驗洗滌水、烹調水、生食刀具砧板塗抹棉棒及熟食刀具砧板塗抹棉棒共六件環境檢體。現場也採集到4位旅客的人體檢體及一名廚工手部檢體，將送認證實驗室檢驗，檢驗結果約1至2周會出爐。

蕭靜蓉指出，季節的交替是病毒性腸胃炎、食品中毒的高峰期，食品業者務必做好自主管理，也要提醒消費者避免生食、生飲，貝類水產品應徹底加熱後再食用，用餐前應留意產品衛生及保存狀況，也需注意個人衛生，確實洗手，以預防食品中毒事件發生。

衛生局 澎湖 食物中毒

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