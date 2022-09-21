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高雄最潮菜市場開始營業 鹽埕小旅行別忘納入規畫

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
配合鹽一市場今天起重新開幕，9月24日、25日將辦埕市園遊會。記者徐白櫻／攝影
配合鹽一市場今天起重新開幕，9月24日、25日將辦埕市園遊會。記者徐白櫻／攝影

高雄市首座青銀共市市場「鹽埕第一公有市場」改造完成，拆除天花板與繁複層架之後，日式風格的木構屋頂及挑高「半樓仔」形制再現，祖傳香腸老店與文青手作坊共存沒有違和感。市長陳其邁說，這裡是新市場運動的起點，透過改造保留市民共同記憶。

大型連鎖超市興起後，傳統市場面臨考驗。鹽埕區大溝頂商場附近的第一公有市場歷史超過70年，近日改造工程完工。經發局長廖泰翔說，工程團隊拆除加設的天花板與繁複層架，嶄露出原始的山形木構屋頂，另增添新木料強化屋體結構，屋頂開天窗注入自然光，改善外界對市場昏暗印象。

經發局委託參捌地方生活團隊引入11個青年攤商，營業項目有傳統美食黑輪、炸牛蒡，南蠻雞等類創作料理，另有手作商品攤位，市場內特別設置「共域區」，開放空間給攤商交流或民眾用餐。

除外來攤商外，香腸、肉鬆、草仔粿等傳統店家照常營業，有人經營白天，有人中午過後才開店。香腸店洪姓老闆娘說，改造後市場變明亮，進來的人變多。28歲攤商「阿賢」說，家裡從阿嬤時代開始賣粿，年初得知市府啟動改造計畫後返家接棒，喜歡新市場讓他有安定感，繼續延續阿嬤的好手藝。

「繁華的鹽埕埔是很多老高雄人的共同記憶，第一市場是新菜市場運動的起點」市長陳其邁感性說，上市場買菜是很多長輩的生活重心，老朋友之間的感情交流是超市無法取代，高雄市場改造以此為出發點，希望保留原有功能，也可以找到老朋友聊天，保留記憶與感情，高雄兼顧過去、站在原有基礎往前邁進，這樣才能成為偉大的城市。

經發局說，配合鹽一市場重新開幕，9月24日、25日將辦埕市園遊會，邀請民眾走入這個嶄新的青銀共市場域。

高雄市首座青銀共市市場「鹽埕第一公有市場」改造完成。記者徐白櫻／攝影
高雄市首座青銀共市市場「鹽埕第一公有市場」改造完成。記者徐白櫻／攝影
高雄市首座青銀共市市場「鹽埕第一公有市場」改造完成。記者徐白櫻／攝影
高雄市首座青銀共市市場「鹽埕第一公有市場」改造完成。記者徐白櫻／攝影
「鹽埕第一公有市場」內的青創商店販賣的特色鑰匙圈，可以把自己愛吃的「鯖魚」或「爌肉」隨身攜帶。記者徐白櫻／攝影
「鹽埕第一公有市場」內的青創商店販賣的特色鑰匙圈，可以把自己愛吃的「鯖魚」或「爌肉」隨身攜帶。記者徐白櫻／攝影
第一公有市場內的老攤商，老闆「阿賢」是從媽媽手中接棒經營，現場製作草仔粿與紅龜粿。記者徐白櫻／攝影
第一公有市場內的老攤商，老闆「阿賢」是從媽媽手中接棒經營，現場製作草仔粿與紅龜粿。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 高雄市

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