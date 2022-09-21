影／國家防災日 金門小學地震避難掩護演練超逼真

9月21日是國家防災日，金門各級學校在今天上午9時21分接收地震警報時立即實施防護演練，金門縣各級學校也同步實施，希望透過防災演練，讓學生熟練保命的方法，不少學生參加完都說，日前看到台灣的大地震，真的是嚇了一大跳，這次學會了一些保命方法，希望在危難時可以用得上。

為落實防災教育，金門縣教育處每年委由縣內一所學校擔任防災示範學校，今年由湖埔國小擔任地震避難掩護演練示範學校，昨日假該校操場舉行避難演練；全縣各校師生則於今日上午實施地震避難演練，當警報聲一響起，學生迅速以抗震保命三步驟­-「趴下、掩護、穩住」進行就地避難掩護。

此次湖埔國小防災示範演練預先設定腳本，作為災害時的緊急處置，讓師生在面對災害時能減低傷害。湖埔國小表示，地震可能是在警報聲結束後才開始震，學校以廣播提醒師生進行疏散。疏散時，學生們遵守「不推、不跑、不語」三不原則，在老師的協助下，迅速從教室疏散至空曠的集合地點。

校方由校長擔任指揮官的角色，快速成立災害應變小組，各班以紅綠卡點名，在災難發生時以有顏色的卡代替聲音的傳達，以更準確、效率的掌握班級學生狀況。