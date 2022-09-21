影／疫後解封 金門沖繩年底將開啟包機直航

金門縣政府今天與日本沖繩共同舉行「2022金門沖繩旅遊交流－尋找風獅爺APP改版」新聞發布會，未來將結合兩地的觀光資源，並規劃包機直航，互送旅客，共同攜手行銷金門和沖繩觀光。

這項新聞發佈會採線上方式在金獅影城舉行，包括金門縣長楊鎮浯、日本OTS沖繩觀光社會長東良和與金門副縣長李增財與沖繩縣產業振興公社台北事務所、台灣虎航、彭大家族旅行社等台灣及日本公私部門，以及金門在地的旅行業、旅館及民宿等公協會代表參加。

人在台灣的楊鎮浯透過線上致詞表示，隨著疫情逐漸趨緩，邊境解封進入倒數階段，縣府為開啟旅遊新面向，拓展更具廣度的旅遊發展，與金沙鎮公所及沖繩縣產業振興公社，從尋找風獅爺和招福獅（SHISA），開啟「金沖旅遊」。

李增財也說，此次尋找風獅爺APP改版除在APP可以看到金門的新增風獅爺外，還新增了沖繩版地圖，與沖繩shisa互動，為金門拓展國際觀光開創新局。

而金門縣政府也透過沖繩事務所的協助，將與嘉新水泥合作，在沖繩最知名觀光景點國際通上五星級的嘉新酒店，安置金門的風獅爺，這一尊風獅爺將成為金門駐日的觀光大使，行銷金門觀光。

縣府觀光處長丁健剛表示，金門有與沖繩相同的慢活舒適旅遊環境，以及文化信仰、戰地景觀等，地方標誌性風獅爺與沖繩招福獅SHISA也有異曲同工之妙。本次金門與沖繩希望籍由尋找風獅爺及招福獅的活動主題，增進雙方的旅遊互動與連結，在疫情解封後帶來新的旅遊意象，金門在行動旅服上也有中英日韓四種版本，讓國際旅客自由行上，不會有語言障礙。