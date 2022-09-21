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高雄知名鴨肉飯吃一半隔壁天花板塌了 饕客傻眼

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄知名餐廳「鴨肉珍」隔壁餐廳，今中午天花板塌落，幸未造成客人受傷。圖／翻攝自PTT高雄版
高雄知名餐廳「鴨肉珍」隔壁餐廳，今中午天花板塌落，幸未造成客人受傷。圖／翻攝自PTT高雄版

高雄鹽埕區五福四路一家雞肉飯餐廳，今天中午騎樓天花板突然塌落，所應當時騎樓無人經過，未造成人員受傷。由於事發店家一旁就是知名餐廳「鴨肉珍」，當時正值午餐尖峰時刻，坍塌瞬間也讓用餐民眾看傻眼，因該棟建築老舊，不排除是前幾天地震肇事。

有網友將照片貼上PTT高雄版，看到現場狀況直呼「好驚險」、「應該是木頭爛掉釀災」、「應該是地震造成結構鬆脫」、「沒人受傷就好！」。

事發餐廳位於五福四路，對面五福四路261號大樓日前疑受918強震影響，往一旁傾斜「貼鄰房」，高雄市政府邀集高雄市土木、結構及建築師公會等專家會勘，結構並無受損，經實測傾斜率為4/10000，未達1/40，尚無立即危險之虞。

高雄知名餐廳「鴨肉珍」隔壁餐廳，今中午天花板塌落，幸未造成客人受傷。圖／讀者提供
高雄知名餐廳「鴨肉珍」隔壁餐廳，今中午天花板塌落，幸未造成客人受傷。圖／讀者提供
高雄知名餐廳「鴨肉珍」隔壁餐廳，今中午天花板塌落，幸未造成客人受傷。圖／讀者提供
高雄知名餐廳「鴨肉珍」隔壁餐廳，今中午天花板塌落，幸未造成客人受傷。圖／讀者提供

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