高雄知名鴨肉飯吃一半隔壁天花板塌了 饕客傻眼

高雄鹽埕區五福四路一家雞肉飯餐廳，今天中午騎樓天花板突然塌落，所應當時騎樓無人經過，未造成人員受傷。由於事發店家一旁就是知名餐廳「鴨肉珍」，當時正值午餐尖峰時刻，坍塌瞬間也讓用餐民眾看傻眼，因該棟建築老舊，不排除是前幾天地震肇事。

有網友將照片貼上PTT高雄版，看到現場狀況直呼「好驚險」、「應該是木頭爛掉釀災」、「應該是地震造成結構鬆脫」、「沒人受傷就好！」。