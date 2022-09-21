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水利署擬在北高雄闢海水淡化廠 日供10萬噸用水

中央社／ 高雄21日電
水利署指出，北高雄預估可在興達電廠旁興建海水淡化廠，每日可提供10萬噸用水。（邱志偉辦公室提供） 中央社
水利署指出，北高雄預估可在興達電廠旁興建海水淡化廠，每日可提供10萬噸用水。（邱志偉辦公室提供） 中央社

高雄市目前有鳳山、臨海2座再生水廠，但尚無海水淡化廠。水利署日前到高雄勘查後表示，北高雄預估可在興達電廠旁興建海淡廠，每日可提供10萬噸用水。

民進黨立委邱志偉日前帶領水利署等官員到高雄勘查及報告海淡廠規劃。邱志偉今天新聞稿表示，再生水廠可回收民生廢水再利用，海淡廠能將海水淡化併入自來水管網系統供民生用水。高雄在興建再生水廠後，海淡廠也需加緊規劃。

邱志偉要求水利署針對高雄用水問題提前布局，以利穩定區域供水。水利署表示，北高雄預估可在興達電廠旁興建海淡廠，每日可提供10萬噸用水，由於海淡廠有不受降雨影響及供水穩定的特點，未來將是調配區域供水的關鍵設施。

水利署指出，再生水與海淡水優先供應產業使用或作為保險水源，與用於農業及民生用水的天然水資源可相互備援，水庫也能因此維持在高水位；另配合用電尖峰調整放水，使水力發電成為夏天傍晚的基載電力，促進供電穩定。

水利署報告指出，北高雄海淡廠初步規劃興建於興達電廠旁，去年底已經完成初步調查規劃，淡化海水產生的濃排水，可與電廠溫排水混合稀釋排放，減少對於海域環境的影響，預估興建成本為新台幣108億元。

水利署 邱志偉 淡水

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