快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

金門沖繩共尋風獅爺招福獅 年底擬開啟包機直航

中央社／ 金門縣21日電
金門縣政府21日表示，金門與沖繩有相同的慢活舒適旅遊環境，以及文化信仰、戰地景觀等，金門標誌性的風獅爺與沖繩招福獅也有異曲同工之妙，希望藉由尋找風獅爺及招福獅的活動主題，增進旅遊互動與連結，規劃年底展開包機直航。 中央社
金門縣政府21日表示，金門與沖繩有相同的慢活舒適旅遊環境，以及文化信仰、戰地景觀等，金門標誌性的風獅爺與沖繩招福獅也有異曲同工之妙，希望藉由尋找風獅爺及招福獅的活動主題，增進旅遊互動與連結，規劃年底展開包機直航。 中央社

金門縣與日本沖繩縣規劃年底展開包機直航，雙方今天在金門宣布，透過尋找風獅爺和招福獅APP，開啟兩地互送旅客行動，共同攜手行銷金門和沖繩觀光。

「2022金門沖繩旅遊交流－尋找風獅爺APP改版」新聞發布會在金獅影城舉行，沖繩縣產業振興公社台北事務所、台灣虎航、彭大家族旅行社等台灣及日本公私部門，以及金門在地的旅行業、旅館及民宿等公協會代表參加，日本媒體也透過線上，參與這次發布會。

在台灣本島進行公務訪問的縣長楊鎮浯透過線上致詞表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，邊境解封進入倒數階段，縣府為開啟旅遊新面向，拓展更具廣度的旅遊發展，與金沙鎮公所及沖繩縣產業振興公社，從尋找風獅爺和招福獅（SHISA），開啟「金沖旅遊」。

金門縣副縣長李增財會中表示，金門與沖繩有相同的慢活舒適旅遊環境，以及文化信仰、戰地景觀等，金門標誌性的風獅爺與沖繩招福獅也有異曲同工之妙；這次雙方希望藉由尋找風獅爺及招福獅的活動主題，增進旅遊互動與連結，在疫情解封後帶來新的旅遊意象。

蹦世界數位創意公司創辦人黃勝宏說明，這次改版除了在APP可以看到金門的新增風獅爺外，同時新增沖繩版地圖，與沖繩招福獅互動；特別的是，沖繩知名觀光景點「國際通」上五星級的嘉新酒店，將安置金門的風獅爺，這尊風獅爺雙手捧著金門高粱酒和日本泡盛，可望成為金門駐日的觀光大使，行銷金門觀光。

縣府表示，疫情趨緩後，有望開放邊境，預計於年底將會有金門、沖繩直飛包機，邀請台灣及日本遊客一同來一趟輕鬆的金門及沖繩旅遊，期許透過金沖航線常態化，擴展更多國際客源。

「2022金門沖繩旅遊交流－尋找風獅爺APP改版」21日在金門舉行，金門縣副縣長李增財（右）、沖繩縣產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德（左），各自捧著極具在地特色的風獅爺和招福獅，宣布規劃年底展開包機直航，共同攜手行銷金門和沖繩觀光。 中央社
「2022金門沖繩旅遊交流－尋找風獅爺APP改版」21日在金門舉行，金門縣副縣長李增財（右）、沖繩縣產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德（左），各自捧著極具在地特色的風獅爺和招福獅，宣布規劃年底展開包機直航，共同攜手行銷金門和沖繩觀光。 中央社

金門 沖繩 風獅爺

延伸閱讀

北市樞石同濟會攜手智泰科技捐AI軟體給金門 嘉惠學子

金門1工人鷹架摔落 頭部遭2根鋼筋刺入送醫不治

對岸抽砂造陸建機場「島增一倍面積」 金門與大陸實體距離更近了

扎根金門AI教育 科技公司捐贈軟體給各級學校

相關新聞

高雄知名鴨肉飯吃一半隔壁天花板塌了 饕客傻眼

高雄鹽埕區五福四路一家雞肉飯餐廳，今天中午騎樓天花板突然塌落，所應當時騎樓無人經過，未造成人員受傷。由於事發店家一旁就是...

不只一團中招！澎湖行變調 旅客疑大啖海鮮後食物中毒

近日國旅發威，不少人至離島度假觀光，澎湖傳出有旅遊團疑似食物中毒，一團27人在澎湖餐廳大啖海鮮，其中有4人事後因腹瀉、腹...

高雄大寮大排魚群、鴨子暴斃 原因指向砂石廠

高雄市大寮區新厝里一處大排這兩天出現魚群集體暴斃，議員邱于軒懷疑又是工廠排放汙水釀禍，通報市府環保局處理。環保局表示，追...

蛋黃中蛋黃區 屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」動土

屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」今舉行動土典禮，縣長潘孟安說，屏東社會住宅除了屏東市瑞平安居，潮州鎮的「光春好室」社宅正招...

高雄最潮菜市場開始營業 鹽埕小旅行別忘納入規畫

高雄市首座青銀共市市場「鹽埕第一公有市場」改造完成，拆除天花板與繁複層架之後，日式風格的木構屋頂及挑高「半樓仔」形制再現...

影／國家防災日 金門小學地震避難掩護演練超逼真

9月21日是國家防災日，金門各級學校在今天上午9時21分接收地震警報時立即實施防護演練，金門縣各級學校也同步實施，希望透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。