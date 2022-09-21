金門沖繩共尋風獅爺招福獅 年底擬開啟包機直航

金門縣與日本沖繩縣規劃年底展開包機直航，雙方今天在金門宣布，透過尋找風獅爺和招福獅APP，開啟兩地互送旅客行動，共同攜手行銷金門和沖繩觀光。

「2022金門沖繩旅遊交流－尋找風獅爺APP改版」新聞發布會在金獅影城舉行，沖繩縣產業振興公社台北事務所、台灣虎航、彭大家族旅行社等台灣及日本公私部門，以及金門在地的旅行業、旅館及民宿等公協會代表參加，日本媒體也透過線上，參與這次發布會。

在台灣本島進行公務訪問的縣長楊鎮浯透過線上致詞表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，邊境解封進入倒數階段，縣府為開啟旅遊新面向，拓展更具廣度的旅遊發展，與金沙鎮公所及沖繩縣產業振興公社，從尋找風獅爺和招福獅（SHISA），開啟「金沖旅遊」。

金門縣副縣長李增財會中表示，金門與沖繩有相同的慢活舒適旅遊環境，以及文化信仰、戰地景觀等，金門標誌性的風獅爺與沖繩招福獅也有異曲同工之妙；這次雙方希望藉由尋找風獅爺及招福獅的活動主題，增進旅遊互動與連結，在疫情解封後帶來新的旅遊意象。

蹦世界數位創意公司創辦人黃勝宏說明，這次改版除了在APP可以看到金門的新增風獅爺外，同時新增沖繩版地圖，與沖繩招福獅互動；特別的是，沖繩知名觀光景點「國際通」上五星級的嘉新酒店，將安置金門的風獅爺，這尊風獅爺雙手捧著金門高粱酒和日本泡盛，可望成為金門駐日的觀光大使，行銷金門觀光。

縣府表示，疫情趨緩後，有望開放邊境，預計於年底將會有金門、沖繩直飛包機，邀請台灣及日本遊客一同來一趟輕鬆的金門及沖繩旅遊，期許透過金沖航線常態化，擴展更多國際客源。