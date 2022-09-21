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甲仙化石館漏水又長黴斑 高雄議員羨慕左鎮化石園區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄甲仙化石館成立28年，內部設備陳舊，議員批評無法吸引遊客。記者徐白櫻／翻攝
高雄甲仙化石館成立28年，內部設備陳舊，議員批評無法吸引遊客。記者徐白櫻／翻攝

高雄唯一一座甲仙化石館成立28年設備老舊，天花板長黴菌、冷氣不能吹。議員林富寶質詢指出，台南左鎮化石園區跟甲仙化石館設備猶如天壤之別，一年門票收入落差240倍，應納入文化局好好規畫。市長陳其邁說，文化部與文化局組專業團隊介入輔導，會列入施政重點。

高雄甲仙鄰近台南南化、左鎮，左鎮化石館在2019斥資6.5億元整建，遊客不少。高市議會總質詢，林富寶指出，甲仙化石館由區公所管理營運，經費相當拮据，設備陳舊不說，裡面冷氣不能吹、地板殘破、天花板遍布黴菌，這座全台唯一的海相化石館不受市府重視。

林富寶說，左鎮化石園區原本只是國小文物室，文化局接管後整建開放，現在一年遊客量約36萬人、門票收入2400萬，反觀甲仙化石館，一年遊客約5千人、門票收入僅10萬，應該爭取預算，打造成甲仙南橫商圈亮點。

市長陳其邁說，八八風災後南橫交通不好，現在南橫公路已經通車，觀光客愈來愈多，化石館是甲仙的資產與亮點，責成文化部與文化局組專業團隊介入輔導改善，未來會列入施政重點，打造專業化石館吸引更多遊客。

甲仙化石館成立於1994年，全國唯一一座的海相化石館。館方指出，甲仙地區化石露出點分布在四德、葡萄田、牛埔、白雲仙谷、坪溪、油礦山丘、十八灣等區域，目前館藏化石299類、3000多件，多數來自已故館長曾德明個人捐贈收藏品，「甲仙翁戎螺」是鎮館之寶。

議員林富寶要求市府重視甲仙化石館，否則相當可惜。記者徐白櫻／翻攝
議員林富寶要求市府重視甲仙化石館，否則相當可惜。記者徐白櫻／翻攝
台南左鎮化石館園區設備新穎，吸引小朋友目光。圖／本報資料照
台南左鎮化石館園區設備新穎，吸引小朋友目光。圖／本報資料照
甲仙化石館漏水嚴重。記者徐白櫻／翻攝
甲仙化石館漏水嚴重。記者徐白櫻／翻攝
甲仙化石館屋頂有漏水問題，天花板出現水漬。記者徐白櫻／翻攝
甲仙化石館屋頂有漏水問題，天花板出現水漬。記者徐白櫻／翻攝
高雄甲仙化石館成立28年，內部設備陳舊。圖／本報資料照
高雄甲仙化石館成立28年，內部設備陳舊。圖／本報資料照
台南左鎮化石園區設備新穎，吸引小朋友目光。圖／本報資料照
台南左鎮化石園區設備新穎，吸引小朋友目光。圖／本報資料照
化石館地板老舊。記者徐白櫻／翻攝
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化石 文化局 南橫

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