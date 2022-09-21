高雄鼓山明誠里12住戶抗議地主擅自圍籬 影響過水權

高雄市鼓山區明誠里民康街209巷及民富街共12住戶，40多年來靠屋後溝排放生活汙水，但近日排水口旁的一塊空地易手，地主搭建鐵皮圍籬竟堵死排水，住戶情急敗壞，向民代告狀，議員李喬如今早求證地主未申報雜項執照即搭圍籬，要求即報即拆，在場的違章大隊人員面有難色，指圍籬是程序違建，地主1個月內可補照解決。

鼓山區民康街209巷5號至15號及民富街28號到38號12住戶，共用屋後溝排放家庭生活汙水，但近日排水口旁的空地經法拍程序易手，新地主日前搭鐵皮圍籬，連排水溝流經的巷道也一併封死，居民跳腳。

明誠里長胡景森獲報，找議員李喬如陳情，李今早找來水利局及工務局建管處、違章大隊人員會勘，認定地主未申請雜項執照就逕自搭圍籬，堵死住戶排水，應即報即拆，馬上解決。

「我們的訴求很簡單，就是雨汙水有正常合法的排放管道」，住戶抱怨，地主前些日子把防火巷圍起來，連帶封掉排水陰井，所幸里長要求打通，生活排水才暫時恢復正常。

明誠里長胡景森則說，前幾任地主都接受溝通，配合住戶汙水排放，但新地主卻強勢搭建圍籬，不僅可能造成住戶生活汙水回堵，也不利清疏，目前是登革熱警戒期，市府各單位應予正視，不能互踢皮球。

李喬如表示，此事嚴重影響住戶過水權，要求市府處理。在場的水利局人員表示，這起過水權爭議，仍需與地主協商，才能避免日後發生淹水或登革熱情事，違章大會人員則指，地主未申請雜項即圍籬，屬程序違建，依法可於一個月內補照，無法即報即拆。