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溫泉水費全台最高 陳其邁：明年每噸降至40元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄六龜第二口溫泉水井明年將啟用，議員林富寶建議溫泉水費應適度調降，市長陳其邁也表示認同。記者徐白櫻／翻攝
高雄六龜第二口溫泉水井明年將啟用，議員林富寶建議溫泉水費應適度調降，市長陳其邁也表示認同。記者徐白櫻／翻攝

歷經莫拉克風災多年交通中斷，高雄六龜、不老溫泉區經營艱辛。高市議員林富寶質詢指出，六龜溫泉第二口溫泉水井明年將完工，現行溫泉水費每噸120元讓業者負擔沉重，盼爭取降價。市長陳其邁表示，明年溫泉水量增加、成本降低，調降至每噸40元。

南橫公路高雄路段今年5月起全面通車至台東，甲仙、六龜等地觀光業者逐步復甦。高市議會總質詢，議員林富寶指出，南橫通車、高133線道也剛修好，觀光業慢慢步上軌道，不過日前不老溫泉區發生大火，業者損失慘重，觀光業發展值得關心。

林富寶說，現行溫泉業者每噸水費須付費120元，明年水量增加，是否可降至40、50元，否則經營困難。其次，很多溫泉區設備很好，反觀六龜等地的溫泉業者管路相當簡陋，市府應向水利署爭取補助，統一辦理水管設備；明年第二口溫泉井也會啟用，盼開放當地一般鄉親購買，買水泡澡。

市長陳其邁說，今年觀光局編4千萬在溫泉公園上方開鑿溫泉井，明年完工後可降低成本，會把水費降至40元，「對政府來說負擔不大，對業者卻幫助很大」。此外，溫泉區管路簡陋，觀光局正在爭取中央預算，第二口溫泉井完成後水量增加，溫泉是地方公共資產，會研擬開放民眾購買。

今年溫泉觀光季即將到來，林富寶爭取說，降價政策可否提早上路，今年就適用，不用等明年。陳其邁表示，還有幾個月時間，讓觀光局進一步精算可否提早上路。

簡姓業者說，全台多數溫泉區水費僅收40元左右，最多60、70元，高雄現行水費可說全台最高，樂見市府降價，對業者來說，一年約可省20萬至50萬不等水費，省下成本可用來改善其他設施。

高雄六龜寶來、不老發展溫泉觀光，業者現在購買溫泉水每噸120元，預計明年起調降至40元。圖／本報資料照
高雄六龜寶來、不老發展溫泉觀光，業者現在購買溫泉水每噸120元，預計明年起調降至40元。圖／本報資料照

溫泉 六龜 觀光局 陳其邁 2022大選 高雄市長

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