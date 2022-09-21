溫泉水費全台最高 陳其邁：明年每噸降至40元

歷經莫拉克風災多年交通中斷，高雄六龜、不老溫泉區經營艱辛。高市議員林富寶質詢指出，六龜溫泉第二口溫泉水井明年將完工，現行溫泉水費每噸120元讓業者負擔沉重，盼爭取降價。市長陳其邁表示，明年溫泉水量增加、成本降低，調降至每噸40元。

南橫公路高雄路段今年5月起全面通車至台東，甲仙、六龜等地觀光業者逐步復甦。高市議會總質詢，議員林富寶指出，南橫通車、高133線道也剛修好，觀光業慢慢步上軌道，不過日前不老溫泉區發生大火，業者損失慘重，觀光業發展值得關心。

林富寶說，現行溫泉業者每噸水費須付費120元，明年水量增加，是否可降至40、50元，否則經營困難。其次，很多溫泉區設備很好，反觀六龜等地的溫泉業者管路相當簡陋，市府應向水利署爭取補助，統一辦理水管設備；明年第二口溫泉井也會啟用，盼開放當地一般鄉親購買，買水泡澡。

市長陳其邁說，今年觀光局編4千萬在溫泉公園上方開鑿溫泉井，明年完工後可降低成本，會把水費降至40元，「對政府來說負擔不大，對業者卻幫助很大」。此外，溫泉區管路簡陋，觀光局正在爭取中央預算，第二口溫泉井完成後水量增加，溫泉是地方公共資產，會研擬開放民眾購買。

今年溫泉觀光季即將到來，林富寶爭取說，降價政策可否提早上路，今年就適用，不用等明年。陳其邁表示，還有幾個月時間，讓觀光局進一步精算可否提早上路。