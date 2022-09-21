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推動智慧交通運輸有成 高市府獲國際殊榮
高雄市政府榮獲2022年智慧運輸世界大會名人堂地方政府成就獎(Local Government Awards)，大會今年在美國洛杉磯舉辦，市長陳其邁錄影致詞表示，要讓高雄成為驗證並實施所有智慧運輸系統創新技術的生活實驗室，也感謝大會對高雄市的努力給予高度肯定。
交通局副局長劉建邦今天（洛杉磯時間20日）在美國洛杉磯領獎，陳其邁以錄影出現在大會投影幕上。陳其邁說，高雄市持續拓展ITS技術的觸角，推動MeNGo (MaaS)交通行動服務、共享運具及AI智慧號誌控制等技術應用及創新交通服務，打造高雄市成為更安全、智慧、永續的城市。
今年高雄市智慧交通建設屢獲國際獎項，包括APEC ESCI 2022 Smart Transport銀牌、IDC亞太區智慧城市大獎（ IDC Smart City Asia Pacific Award）、世界資訊科技大會（WCIT）全球資通訊科技卓越獎 （WITSA 2022 ICT Excellence Award）及此次ITS大獎。
市府團隊表示，行政院2021年5月核定「亞灣5G AIoT推動方案」後，陳其邁積極思考如何營造高雄成為智慧城市的創新實驗場域。以市民為本，帶來更創新與便利的生活。其中，交通運輸除與市民行的權益密切相關，更是發展智慧城市的絕佳的觸媒，交通局持續透過智慧運輸系統發展安全、智慧且永續的交通服務。
高雄大眾運輸載具多元，交通局持續發展智慧路口防碰撞及緊急車輛優先通行，AI智慧化號誌控制系統、用路人行為管理與科技執法、MeNGo交通行動服務結合全運具QR code無卡化支付、共享公共自行車、共享電動機車、偏鄉預約共享需求反應式運輸服務等創新交通服務，不斷拓展 ITS 技術的觸角。
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