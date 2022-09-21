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《不能輸的比賽》棒球球評潘忠韋 家鄉分享生命故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
知名棒球球評潘忠韋2年前罹患血癌，努力抗癌，重新熱愛的球評主播台，他回到家鄉屏東縣萬巒鄉立圖書館分享他的生命故事。圖／屏東縣萬巒鄉圖書館提供
知名棒球球評潘忠韋2年前罹患血癌，努力抗癌，重新熱愛的球評主播台，他回到家鄉屏東縣萬巒鄉立圖書館分享他的生命故事。圖／屏東縣萬巒鄉圖書館提供

知名棒球球評潘忠韋2年前罹患血癌，歷經驚險萬分的病程及2次骨髓移植，重新站上生命的打擊區，重回熱愛的球評主播台，也將他與血癌搏鬥的日子寫成了《不能輸的比賽》一書。今年受邀擔任屏東縣政府「2022南國漫讀節名人講座」講師，他18日回到家鄉屏東縣萬巒鄉立圖書館分享他的生命故事。

萬巒圖書館長潘佩茹說，2年前她曾邀請潘忠韋返鄉分享他的職人生涯，但在演講前一周獲知因罹患血癌住院需取消，「約好等他好起來重新辦一場，他沒有失約，很勇敢地打贏這場抗癌戰役回來了」。

潘忠韋是屏東囝仔，萬巒鄉赤山村在地青年，10歲開始打棒球，打到一座世界冠軍，一路打進職棒。待過台灣大聯盟與中華職棒，在一壘劈腿接球成招牌動作，得過金手套，拿過一座總冠軍。34歲時無預警被釋出離開職棒圈，背書包到美國遊學，半年後回台灣擔任房仲，因緣際會下坐上轉播台擔任棒球球評。

2019年底罹患急性淋巴型白血病，兇猛病魔來得讓人措手不及，多次面臨生死關頭但他堅韌不認輸，歷經過兩年多的治療與二度骨隨移植，化險為夷重回熱愛的工作。目前擔任MOMOTV中華職棒賽事球評、緯來體育台棒球球評、以及華視美國職棒賽事球評。

演講當天潘忠韋的父母親、舅公、姑婆、叔叔、阿姨等家族成員都到場為他打氣加油，爸媽看到他能健康站上講台更是激動落淚，潘忠韋堅韌與頑強血癌搏鬥的歷程，觸動了有家人相似病程的現場民眾，大家互相打氣激勵。

潘忠韋說，很感謝家人一路來的支持，面對生死搏鬥的時候很害怕沒有機會對家人好好說愛，因此他鼓勵大家要及時說愛、道謝、擁抱；也鼓勵現場聽眾，「很多事情看起來是沒有機會的、是走投無路的，但不要放棄，因為只要不放棄，只要願意相信，永遠都有無限的可能！」

萬巒鄉長林國順說，「潘忠韋面對人生變化球所展現的勇敢與堅定，激勵著全鄉的人，他是我們萬巒之光」，特別請圖書館準備50本《不能輸的比賽》送給現場民眾鼓勵閱讀，將潘忠韋的堅毅不認輸精神傳遞大家，帶給大家力量。

屏東縣議員洪明江獲悉潘忠韋生命故事也深受感動，購買30本《不能輸比賽》請潘忠韋簽名，要送給光春國中棒球隊的隊員們。

棒球球評潘忠韋（右一）回到家鄉屏東縣萬巒鄉立圖書館分享他的生命故事。圖／屏東縣萬巒鄉圖書館提供
棒球球評潘忠韋（右一）回到家鄉屏東縣萬巒鄉立圖書館分享他的生命故事。圖／屏東縣萬巒鄉圖書館提供
知名棒球球評潘忠韋2年前罹患血癌，努力抗癌，重新熱愛的球評主播台，他回到家鄉屏東縣萬巒鄉立圖書館分享他的生命故事。圖／屏東縣萬巒鄉圖書館提供
知名棒球球評潘忠韋2年前罹患血癌，努力抗癌，重新熱愛的球評主播台，他回到家鄉屏東縣萬巒鄉立圖書館分享他的生命故事。圖／屏東縣萬巒鄉圖書館提供
知名棒球球評潘忠韋（右四）抗癌成功，他回到家鄉屏東縣萬巒鄉立圖書館分享他的生命故事。圖／屏東縣萬巒鄉圖書館提供
知名棒球球評潘忠韋（右四）抗癌成功，他回到家鄉屏東縣萬巒鄉立圖書館分享他的生命故事。圖／屏東縣萬巒鄉圖書館提供
屏東縣萬巒鄉圖書館長潘佩茹（站者左一），2年前她曾邀請潘忠韋（站者左二）返鄉分享他的職人生涯，在演講前一周獲知因罹患血癌住院需取消，重辦一場這次沒失約。圖／屏東縣萬巒鄉圖書館提供
屏東縣萬巒鄉圖書館長潘佩茹（站者左一），2年前她曾邀請潘忠韋（站者左二）返鄉分享他的職人生涯，在演講前一周獲知因罹患血癌住院需取消，重辦一場這次沒失約。圖／屏東縣萬巒鄉圖書館提供

屏東縣政府 圖書館

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