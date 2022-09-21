快訊

美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

高市前金區晚間1121戶停電 經搶修已全數復電

中央社／ 記者蔡孟妤高雄20日電

高雄市前金區光復二、三街及長生街、成功一路一帶，今天晚上共1121戶停電台電表示，因配電設備故障造成，經搶修後已於晚間10時46分全數復電。

台電高雄區處表示，今天晚間9時52分，因配電設備故障，造成高雄市前金區光復二、三街及長生街、成功一路等範圍，共1121戶停電，經搶修後，晚間10時46分全部復電。

台電9月以來在高雄已發生至少5起停電事故。8日深夜因樹木觸碰致電桿上設備破裂，造成鼓山區九如四路、內惟路、日昌路一帶共3304戶停電。11日岡山樂購廣場短暫停電，台電指是因不同供電回路的線路發生短暫事故所致。

13日晚間因路燈變壓器熔絲熔斷，造成高雄市前鎮區英明路、和平一路、三多二路以南一帶約120盞路燈不亮。17日晚間因地下電纜故障斷路器開關跳脫，造成高雄市三民區建工路、昭良街、大昌二路一帶共7029戶停電。

停電 台電 高雄市

延伸閱讀

一周內第3起！高雄前金區1121戶無預警停電 台電說是這原因

監視器停電恐使新北成「高譚市」 警局：增派員警巡邏

強震造成停電 台電：超過九成六已復電

池上強震花東災情多 高市部分地區因強震停水停電

相關新聞

六龜溫泉失火 曝無自來水窘境

高雄六龜不老地區未接自來水管也無消防栓，一家老字號溫泉山莊日前遇祝融之災，多棟小木屋搶救不及，消防車水量一用完要奔波6公...

六龜溫泉區爭合法化乏力 20年坎坷路

高雄六龜有4處溫泉聚落，整體近20家旅宿，2003年起爭取就地合法迄今近20年，僅14家取得溫泉標章可合法經營，自來水等...

金門大橋鋼筋裸露 包商灌漿改善

金門大橋將於下月底通車，近日被民眾發現橋底鋼筋裸露，有民眾表示，金門海蝕嚴重，鋼筋裸露勢必受影響，擔心日後通車發生危險。...

觀音山救護設施不足 議員促改善

高雄大社區觀音山是近郊健行熱門路線，假日人潮多，時有救護案。議員質詢指，當地缺乏救護車迴轉空間，增加救援難度，建議改善竹...

一周內第3起！高雄前金區1121戶無預警停電 台電說是這原因

高雄市前金區晚間9點多發生無預警停電，台電高雄區處晚上10點指出，因配電設備故障，造成高雄市前金區光復二街、光復三街，還...

屏東女議員二婚宴客被爆欠費 反控爆料者企圖影響選情

屏東縣議員宋麗華去年喜迎二春，今天卻被爆料，200多萬元婚宴費用積欠9個多月。宋麗華表示，尾款已付清，反指餐廳直播出狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。