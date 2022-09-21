金門大橋底鋼筋裸露 縣府：不影響結構及通車時程

即將通車的金門大橋在台灣發生強震時，遭民眾拍到橋底鋼筋裸露，施工單位表示，這是前包商6年前進行混凝土澆置作業時疏漏造成，與地震完全沒有關係，不影響結構及通車時程。

金門民眾18日在網路上張貼影片指金門大橋橋底鋼筋裸露，金門縣政府工務處隨即在粉絲專頁表示，影片拍攝的位置為小金引橋P9與P10之間箱梁南側底板與腹板交界處位置，局部角隅產生蜂窩現象，初步評估並不影響結構安全。

工務處表示，已要求承商封板以壓力灌漿方式進行改善，並再次確認蜂窩範圍，經全線進行檢視，確認並無其他箱梁結構有類似情形。

工務處說明，局部角隅產生的蜂窩現象經評估是不影響結構安全，請民眾安心，會持續與高公局聯繫了解改善進度，務必以橋梁結構安全為首要目標。

高速公路局第二新建工程處第五工務所主任張震宇今天接受中央社記者訪問時進一步說明，前包商2016年在小金引橋P9與P10之間箱梁南側底板與腹板交界處位置，進行混凝土澆置作業時，因震動搗實並未做得確實，導致部分角隅產生蜂窩現象，面積大約長40多公分、寬20多公分。

張震宇表示，裸露的鋼筋並未鏽蝕，初步評估不影響結構安全，現由承商封板以壓力灌漿方式補強，恢復到原有品質條件。

由於民眾拍到大橋橋底鋼筋裸露時間正好台灣發生強震，張震宇澄清，兩者完全沒關聯，大橋橋底蜂窩現象是前包商遺留下來的問題；由於並未影響結構，也不會影響大橋預定10月底通車的時程。