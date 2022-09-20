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一周內第3起！高雄前金區1121戶無預警停電 台電說是這原因
高雄市前金區晚間9點多發生無預警停電，台電高雄區處晚上10點指出，因配電設備故障，造成高雄市前金區光復二街、光復三街，還有長生街、成功一路等一帶共1121戶停電，目前已復電412戶，餘709戶搶修中。
怎麼又停電了！光復二、三街住戶晚上碰到停電，覺得這是「蘿蔔蹲」嗎？這次輪到前金區？
台電高雄區處表示，是因為配電設備故障，晚上9點52分導致前金區光復二街、光復三街、長生街、成功一路等一帶共1121戶停電。台電人員獲報已展開搶修，9點53分復電412戶，剩下709戶還在搶修中。
居民反映，高雄這個星期已經停了第3次，雖然都不是大範圍，但實在讓人很沒有信心，三天兩頭的輪區停電，基本的穩定供電都達不到。
台電高雄區處表示，晚上10點46分全部復電。
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