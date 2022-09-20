快訊

美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一周內第3起！高雄前金區1121戶無預警停電 台電說是這原因

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
台電。本報系資料庫
台電。本報系資料庫

高雄市前金區晚間9點多發生無預警停電台電高雄區處晚上10點指出，因配電設備故障，造成高雄市前金區光復二街、光復三街，還有長生街、成功一路等一帶共1121戶停電，目前已復電412戶，餘709戶搶修中。

怎麼又停電了！光復二、三街住戶晚上碰到停電，覺得這是「蘿蔔蹲」嗎？這次輪到前金區？

台電高雄區處表示，是因為配電設備故障，晚上9點52分導致前金區光復二街、光復三街、長生街、成功一路等一帶共1121戶停電。台電人員獲報已展開搶修，9點53分復電412戶，剩下709戶還在搶修中。

居民反映，高雄這個星期已經停了第3次，雖然都不是大範圍，但實在讓人很沒有信心，三天兩頭的輪區停電，基本的穩定供電都達不到。

台電高雄區處表示，晚上10點46分全部復電。

停電 台電 高雄市

延伸閱讀

明年大戶夏月電價 延長一月

監視器停電恐使新北成「高譚市」 警局：增派員警巡邏

強震造成停電 台電：超過九成六已復電

南橫天龍飯店停電逾12小時 業者：餘震不斷很可怕

相關新聞

六龜溫泉失火 曝無自來水窘境

高雄六龜不老地區未接自來水管也無消防栓，一家老字號溫泉山莊日前遇祝融之災，多棟小木屋搶救不及，消防車水量一用完要奔波6公...

六龜溫泉區爭合法化乏力 20年坎坷路

高雄六龜有4處溫泉聚落，整體近20家旅宿，2003年起爭取就地合法迄今近20年，僅14家取得溫泉標章可合法經營，自來水等...

金門大橋鋼筋裸露 包商灌漿改善

金門大橋將於下月底通車，近日被民眾發現橋底鋼筋裸露，有民眾表示，金門海蝕嚴重，鋼筋裸露勢必受影響，擔心日後通車發生危險。...

觀音山救護設施不足 議員促改善

高雄大社區觀音山是近郊健行熱門路線，假日人潮多，時有救護案。議員質詢指，當地缺乏救護車迴轉空間，增加救援難度，建議改善竹...

一周內第3起！高雄前金區1121戶無預警停電 台電說是這原因

高雄市前金區晚間9點多發生無預警停電，台電高雄區處晚上10點指出，因配電設備故障，造成高雄市前金區光復二街、光復三街，還...

屏東女議員二婚宴客被爆欠費 反控爆料者企圖影響選情

屏東縣議員宋麗華去年喜迎二春，今天卻被爆料，200多萬元婚宴費用積欠9個多月。宋麗華表示，尾款已付清，反指餐廳直播出狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。