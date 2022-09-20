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屏東女議員二婚宴客被爆欠費 反控爆料者企圖影響選情

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣議員宋麗華（左）覓得二春，去年底公投日舉辦婚宴，當天穿白紗與丈夫鄭任祐投票，傳為美談。本報資料照片
屏東縣議員宋麗華（左）覓得二春，去年底公投日舉辦婚宴，當天穿白紗與丈夫鄭任祐投票，傳為美談。本報資料照片

屏東縣議員宋麗華去年喜迎二春，今天卻被爆料，200多萬元婚宴費用積欠9個多月。宋麗華表示，尾款已付清，反指餐廳直播出狀況，害她用心籌辦的婚禮留下永遠的遺憾，並指控此事被爆出是企圖影響其選情。餐廳業者證實，婚宴尾款確實已結清，不願再多談。

宋麗華與前立委蔡豪離婚後，覓得第二春。去年4月與丈夫鄭任祐登記結婚，選在年底公投日舉行婚宴，當天宋麗華穿白紗與夫婿牽手投票，傳為美談。他們包下屏東維多利亞餐廳舉辦婚宴，席開150桌，但卻傳出尾款積欠多時未付。

宋麗華強調，這是她用心籌辦的婚禮，也是人生最後一次幸福，當天原規畫1到3樓連線直播，讓在1樓賓客也可看到她在3樓穿白紗進場，婚宴前餐廳主管信誓旦旦說直播連線沒問題，但當天坐在1樓的7、800位賓客，枯坐一個多小時看不到，事後還頻向她抱怨。

「餐廳從不提這個東西怎麼補償。」宋麗華說，這對她是永遠的遺憾，就像先生說的，甜美回憶花再多錢也買不到。她後來想想，事情過了也就算了，已把費用付清，詎料卻在結清之後被爆料。

宋麗華感嘆，此事被爆跟政治有關，選舉期間把事搞大，顯然是要影響其選情，「政治有必要玩到這種程度嗎？又不是一對一對壘（按指單一席次選舉），多席次選舉有需要手段如此凶殘嗎？」

餐廳業者證實，該筆婚宴費用確實已在19日全數付清。對於宋麗華指當天直播出狀況，此時爆料別有用心，業者強調，錢結清就好，低調不願再多談。

宋麗華與丈夫鄭任祐在屏東維多利亞餐廳包館宴客，席開150桌，詎料卻遭爆尾款未清，宋反控爆料有政治目的，企圖影響其選情。本報資料照片
宋麗華與丈夫鄭任祐在屏東維多利亞餐廳包館宴客，席開150桌，詎料卻遭爆尾款未清，宋反控爆料有政治目的，企圖影響其選情。本報資料照片

宋麗華 餐廳 直播

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