金門大橋工程出包？民眾拍到「橋底鋼筋裸露」引熱議

將於下月底通車的金門大橋，近日被民眾拍到大橋的橋底鋼筋裸露，引發民眾擔憂。有民眾就說，還沒通車，就發現這麼可怕的缺失，就好像驗收後還沒剪綵，就要補強，真得很離譜。對此，縣府工務處說明，局部角隅產生的蜂窩，經評估是不影響結構安全，請民眾不用擔心。

金門縣長楊鎮浯在本月初前往金門大橋工區視察慰問，並表示金門大橋預計將在10月22日左右通車，希望能趕上一年一度的「烈嶼芋頭節」開幕。

但近日就有民眾在臉書PO出大橋橋底鋼筋裸露的照片與影片，立即引起網路熱議，有民眾質疑離譜，「就像買了一件新衣服，還沒穿過就要拿去補丁」；甚至有民眾在網路上發起「要護鄉勇士綁布條抗爭」希望縣府能正視這個問題，不要貿然通車。

對此，縣府工務處回應，在得知後，第一時間也派員現勘瞭解，民眾影片拍攝的位置為小金引橋P9與P10之間箱梁南側底板與腹板交界處位置，局部角隅產生蜂窩，初步評估無影響結構安全。現場也要求承商封板以壓力灌漿方式進行改善。

工務處也說，為再次確認蜂窩範圍，經全線進行檢視，確認無其他箱梁結構有類似情形。強調局部角隅產生的蜂窩經評估是不影響結構安全，他們會持續與高公局聯繫了解改善進度，務以橋樑結構安全為首要目標。

據工程結構專家表示，這是在引橋，且初步看來蜂窩目前並不影響結構安全，但應立刻修復，以免影響使用壽命。