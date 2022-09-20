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金門大橋工程出包？民眾拍到「橋底鋼筋裸露」引熱議

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大橋即將於下個月通車，但近日有民眾拍攝到橋底的鋼筋裸露，民眾擔憂安全問題。圖／摘自楊恭新臉書
金門大橋即將於下個月通車，但近日有民眾拍攝到橋底的鋼筋裸露，民眾擔憂安全問題。圖／摘自楊恭新臉書

將於下月底通車的金門大橋，近日被民眾拍到大橋的橋底鋼筋裸露，引發民眾擔憂。有民眾就說，還沒通車，就發現這麼可怕的缺失，就好像驗收後還沒剪綵，就要補強，真得很離譜。對此，縣府工務處說明，局部角隅產生的蜂窩，經評估是不影響結構安全，請民眾不用擔心。

金門縣長楊鎮浯在本月初前往金門大橋工區視察慰問，並表示金門大橋預計將在10月22日左右通車，希望能趕上一年一度的「烈嶼芋頭節」開幕。

但近日就有民眾在臉書PO出大橋橋底鋼筋裸露的照片與影片，立即引起網路熱議，有民眾質疑離譜，「就像買了一件新衣服，還沒穿過就要拿去補丁」；甚至有民眾在網路上發起「要護鄉勇士綁布條抗爭」希望縣府能正視這個問題，不要貿然通車。

對此，縣府工務處回應，在得知後，第一時間也派員現勘瞭解，民眾影片拍攝的位置為小金引橋P9與P10之間箱梁南側底板與腹板交界處位置，局部角隅產生蜂窩，初步評估無影響結構安全。現場也要求承商封板以壓力灌漿方式進行改善。

工務處也說，為再次確認蜂窩範圍，經全線進行檢視，確認無其他箱梁結構有類似情形。強調局部角隅產生的蜂窩經評估是不影響結構安全，他們會持續與高公局聯繫了解改善進度，務以橋樑結構安全為首要目標。

據工程結構專家表示，這是在引橋，且初步看來蜂窩目前並不影響結構安全，但應立刻修復，以免影響使用壽命。

網友陳根松則認為，這個問題若不能慎重處理，以後可能會遺留安全隱患，他說，相關預鑄模塊澆築過程若搗實不切實、配比不當，混凝土中含大量氣泡集結或顆粒不均勻導致蜂窩，加上混凝土保護層不足，再經長期乾濕冷熱交替及風化作用，以及海上空氣中氯離子含量太重，時間一久，將來可能會提早出現混凝土碳化、白華、鋼筋裸露及混凝土剝離、剝落等劣化問題，尤其補強材料一旦接合不切實，對海橋結構本身很危險，怕是經不起海上惡劣環境的長期考驗。

金門大橋被民眾拍攝到橋底的水泥角隅產生的蜂窩現象，還隱約看得到鋼筋。圖／摘自楊恭新臉書
金門大橋被民眾拍攝到橋底的水泥角隅產生的蜂窩現象，還隱約看得到鋼筋。圖／摘自楊恭新臉書
金門縣府工務處表示，目前已要求承商封板以壓力灌漿方式進行改善。圖／縣府工務處提供
金門縣府工務處表示，目前已要求承商封板以壓力灌漿方式進行改善。圖／縣府工務處提供

金門大橋

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