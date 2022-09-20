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北市樞石同濟會攜手智泰科技捐AI軟體給金門 嘉惠學子

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
智泰科技公司今天捐贈AI圖像檢測軟體給金門縣的學校，金大學務長呂立鑫也到場接受。記者蔡家蓁／攝影
智泰科技公司今天捐贈AI圖像檢測軟體給金門縣的學校，金大學務長呂立鑫也到場接受。記者蔡家蓁／攝影

數位時代AI人工智慧是未來產業發展主流，為了讓離島的孩子學習無落差，台北市樞石國際同濟會偕同智泰科技公司，今天捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門縣的學校，嘉惠國小到大學的學子。

捐贈儀式在縣府多媒體簡報室舉行，縣府秘書長陳祥麟和金門大學學務長呂立鑫代表接受並回贈感謝狀，縣府教育處長黃雅芬、樞石國際同濟會前會長林天生、會長李燕妮率會員出席，金門各級學校校長也在場觀禮。

陳祥麟秘書長致詞時表示，108新課綱的科技領域課程綱要，當中有特別新增了「新興科技」，其中AI就是新興科技之一，AI的素養也是未來必備的技能，感謝智泰捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門各級學校，嘉惠國小到大學的學子。他也特別感謝金門女婿也是前會長林天生，在他協助穿針引線，才促成這次的活動。

智泰科技公司董事長許志青表示，這次捐贈的這套模型訓練軟體，是透過簡易的操作介面，來進行AI圖像辨識的訓練，就算沒有學過程式語言，都能輕易上手。

數位時代AI人工智慧是未來產業發展主流，智泰科技團隊耗時數年自主開發的Vislab-AI模型訓練套裝軟體，可應用於各行各業中，透過簡單且可視化的操作介面，可以讓未曾學習過程式語言及AI資料庫的使用者，藉此熟悉AI技術的相關應用。

縣府教育處也表示，金門在科技教育上的推動十分重視，每年都有舉辦Scratch程式設計競賽、資訊科技教育競賽，並遴選優秀的選手參加全國競賽。這次智泰所捐贈的AI模型訓練軟體，將有助於促進本縣科技教育之發展，透過降低AI程式語言的門檻，讓學生能夠了解AI如何進行圖像辨識、蒐集資料、深度學習，透過實際的操作更進一步對AI有所認識，讓金門成為科技島的願景向前更邁進一步。

台北市樞石國際同濟會偕同智泰科技公司，今天捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門縣的學校，與會代表合影。記者蔡家蓁／攝影
台北市樞石國際同濟會偕同智泰科技公司，今天捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門縣的學校，與會代表合影。記者蔡家蓁／攝影
智泰科技公司今天捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門縣的學校，由縣府秘書長陳祥麟代表接受。記者蔡家蓁／攝影
智泰科技公司今天捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門縣的學校，由縣府秘書長陳祥麟代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府秘書長陳祥麟頒發感謝獎盃給智泰科技公司董事長許志青。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府秘書長陳祥麟頒發感謝獎盃給智泰科技公司董事長許志青。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府秘書長陳祥麟頒發感謝獎盃給金門女婿也是北市樞石國際同濟會前會長林天生。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府秘書長陳祥麟頒發感謝獎盃給金門女婿也是北市樞石國際同濟會前會長林天生。記者蔡家蓁／攝影

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