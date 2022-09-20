北市樞石同濟會攜手智泰科技捐AI軟體給金門 嘉惠學子

數位時代AI人工智慧是未來產業發展主流，為了讓離島的孩子學習無落差，台北市樞石國際同濟會偕同智泰科技公司，今天捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門縣的學校，嘉惠國小到大學的學子。

捐贈儀式在縣府多媒體簡報室舉行，縣府秘書長陳祥麟和金門大學學務長呂立鑫代表接受並回贈感謝狀，縣府教育處長黃雅芬、樞石國際同濟會前會長林天生、會長李燕妮率會員出席，金門各級學校校長也在場觀禮。

陳祥麟秘書長致詞時表示，108新課綱的科技領域課程綱要，當中有特別新增了「新興科技」，其中AI就是新興科技之一，AI的素養也是未來必備的技能，感謝智泰捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門各級學校，嘉惠國小到大學的學子。他也特別感謝金門女婿也是前會長林天生，在他協助穿針引線，才促成這次的活動。

智泰科技公司董事長許志青表示，這次捐贈的這套模型訓練軟體，是透過簡易的操作介面，來進行AI圖像辨識的訓練，就算沒有學過程式語言，都能輕易上手。

數位時代AI人工智慧是未來產業發展主流，智泰科技團隊耗時數年自主開發的Vislab-AI模型訓練套裝軟體，可應用於各行各業中，透過簡單且可視化的操作介面，可以讓未曾學習過程式語言及AI資料庫的使用者，藉此熟悉AI技術的相關應用。