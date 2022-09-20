北市樞石同濟會攜手智泰科技捐AI軟體給金門 嘉惠學子
數位時代AI人工智慧是未來產業發展主流，為了讓離島的孩子學習無落差，台北市樞石國際同濟會偕同智泰科技公司，今天捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門縣的學校，嘉惠國小到大學的學子。
捐贈儀式在縣府多媒體簡報室舉行，縣府秘書長陳祥麟和金門大學學務長呂立鑫代表接受並回贈感謝狀，縣府教育處長黃雅芬、樞石國際同濟會前會長林天生、會長李燕妮率會員出席，金門各級學校校長也在場觀禮。
陳祥麟秘書長致詞時表示，108新課綱的科技領域課程綱要，當中有特別新增了「新興科技」，其中AI就是新興科技之一，AI的素養也是未來必備的技能，感謝智泰捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門各級學校，嘉惠國小到大學的學子。他也特別感謝金門女婿也是前會長林天生，在他協助穿針引線，才促成這次的活動。
智泰科技公司董事長許志青表示，這次捐贈的這套模型訓練軟體，是透過簡易的操作介面，來進行AI圖像辨識的訓練，就算沒有學過程式語言，都能輕易上手。
數位時代AI人工智慧是未來產業發展主流，智泰科技團隊耗時數年自主開發的Vislab-AI模型訓練套裝軟體，可應用於各行各業中，透過簡單且可視化的操作介面，可以讓未曾學習過程式語言及AI資料庫的使用者，藉此熟悉AI技術的相關應用。
縣府教育處也表示，金門在科技教育上的推動十分重視，每年都有舉辦Scratch程式設計競賽、資訊科技教育競賽，並遴選優秀的選手參加全國競賽。這次智泰所捐贈的AI模型訓練軟體，將有助於促進本縣科技教育之發展，透過降低AI程式語言的門檻，讓學生能夠了解AI如何進行圖像辨識、蒐集資料、深度學習，透過實際的操作更進一步對AI有所認識，讓金門成為科技島的願景向前更邁進一步。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言