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高市登革熱境外移入+1 防疫旅館居住地活動地急防治

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市新增境外移入登革熱病例1例，防疫團隊加強環境稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市新增境外移入登革熱病例1例，防疫團隊加強環境稽查。圖／高雄市衛生局提供

高雄市今天無新增登革熱本土確診個案，目前累計16例；但新增境外移入登革熱病例1 例，累計3例。衛生局表示，境外移入第3例是8月30日自柬埔寨入境的19歲女性，9月3日即出現症狀， 9月6日就醫，經快篩檢驗NS1陽性並通報、研判為高度疑似個案，19日經綜合研判為登革熱陽性確診。

高雄市衛生局表示，當天就針對個案居檢住宿的防疫旅館周邊及居住地、活動地，進行三合一防治工作。

衛生局強調，高雄市社區原無本土登革熱病毒，因近期國際登革熱疫情嚴峻，鄰近東南亞、南亞多國疫情處高峰或持續上升，加上各國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，使得登革熱病毒境外移入風險漸增。從2020年以來，防疫團隊針對轄內防疫旅館及其周邊環境，執行定期噴藥滅蚊及定點監測工作，嚴控境外移入登革熱風險，近期並針對好發地區入境居檢對象，加發防蚊噴罐。

衛生局提醒自東南亞或中南美等登革熱流行國家或地區入境者，確實留意自身症狀，若有症狀應儘速就醫快篩，也應注意是否有合併登革熱典型症狀，並主動告知旅遊史，必要時由醫師評估後加驗NS1登革熱快篩輔以診斷。入境後5日內或出現症狀2日內經自主通報而確診者，並可獲得2500元獎金。

下雨對登革熱防疫是一大考驗，衛生局說，近期可能面臨降雨，請民眾主動清除家戶內外積水孳生源，雨後48小時內更要加強巡倒清刷。

高雄市新增境外移入登革熱病例1例，防疫團隊加強環境稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市新增境外移入登革熱病例1例，防疫團隊加強環境稽查。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 高雄市

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