議員憂21億停車場淪蚊子館　屏縣府回：太悲觀

屏東市區前瞻停車場陸續竣工啟用，縣議員黃明賢今天指，6座停車場平日停車率約兩成上下，假日約3至4成，甚至有平日停車率僅5%，要求縣府尋求解方，勿讓停車場淪為蚊子館。縣府交通旅遊處長黃國維表示，停車場是城市基礎建設，屏東有多項重大建設開展中，他對停車場未來營運有信心。

前瞻預算興設停車場，屏東縣府共爭取補助建置9座。黃明賢表示，屏東市區6座斥資21億5千萬元，其中縣府自籌8億8千餘萬元，他調閱今年1至8月營運數據，6座停車場1900多個停車位，平日停車率多在兩成上下，今年4月啟用的仁愛路立體停車場最慘，平日僅約5%，假日停車率約3至4成，中華路是唯一假日破5成的停車場。

黃明賢強調，兩年前他即提醒縣府，根據公共工程委員會調查，停車場是最易淪為蚊子館的公共設施，建議縣府審慎，當時縣長潘孟安回他，一切留待歷史檢驗，但兩年過去他的憂慮成真。

他強調，「屏東市已經辦了超多活動，幾乎是全台極致，再也沒有比潘縣長更愛辦活動更會辦活動的縣長」，地方既已自籌8億多元蓋停車場，期盼縣府能拉高停車率，早日達成損益兩平。

黃國維強調，停車場是城市基礎建設，是交通服務設施，若以損益來評估是否興建，全台恐怕也只有台北市少數幾個停車場值得興建。近年疫情反覆，改變全民生活型態，不少人至今仍不太敢出門，以短期、片段的停車率推估停車場營運，恐怕失真。

他強調，屏東有多項重大建設正在推動，此時爭取設置停車場是超前布署，議員的憂慮太悲觀，他對城市未來發展很有信心，拉長時程，放眼往後五年甚至十年發展，此時爭取設置停車場，絕對有助未來發展。