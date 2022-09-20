快訊

是你嗎？5-6月發票千萬獎還有五張未領 最低花15元買巧克力捲

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

更保無息借貸創業第一桶金！她賣咖啡重生 橋檢揪團挺

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
更生人金玉璞（前）經營咖啡店，更生保護會無息借給她創業第一桶金，讓她能找到人生目標及奮起動力。金玉璞的爸媽也全力支持，一家人一起工作，互為彼此力量。記者王慧瑛／攝影
更生人金玉璞（前）經營咖啡店，更生保護會無息借給她創業第一桶金，讓她能找到人生目標及奮起動力。金玉璞的爸媽也全力支持，一家人一起工作，互為彼此力量。記者王慧瑛／攝影

「謝謝更保借我創業第一桶金！」曾因詐騙案入獄的高雄33歲女子金玉璞，出監後在更保無息貸款協助下，今年初創業，以攤車型態賣咖啡，六旬爸媽也全力相挺，在攤位幫忙招呼客人及外送。橋頭地檢署、更保等夥伴常揪團捧場。法務部保護司副司長陳佳秀昨天到高雄為她打氣，肯定她重返正軌的鬥志與勇氣。

金玉璞說，當年走偏路成為詐騙集團一員，現在賣咖啡生活踏實多了，很感謝更保、家人扶助她重新擁抱社會。金玉璞的媽媽說，看到女兒每天勤奮工作，備感欣慰。

金玉璞原本是健身教練，在朋友慫恿下加入詐騙集團，被判刑2年8個月徒刑，去年8月間出獄。她出獄前就有創業計畫，出獄後接觸更保團隊，更保夥伴鼓勵她申請無息貸款創業，成功申貸70萬元，5年內償還，享零利率優惠。

獲得更保無息貸款挹注，加上手邊一點積蓄，金玉璞加盟連鎖咖啡品牌，在楠梓區後昌路開店，開業近10個月，生意愈做愈穩，培養不少死忠顧客，更保、橋頭地檢署經常訂購，用行動相挺。

19日上午，陳佳秀一行人下左營高鐵站就直奔金玉璞開設的咖啡店，陳佳秀向金玉璞學做咖啡、打奶泡，聽她分享創業甘苦，相談甚歡。陳佳秀說，沖泡咖啡學問不少，每一杯咖啡都是支撐金玉璞重生的力量，喝起來滋味特別香醇。

金玉璞的爸媽都在攤位幫忙，也協助外送，金玉璞是家中么女，上有1名哥哥、1名姊姊，家人是她最堅強後盾。金玉璞說，家人的接納與支持，是更生人重返社會很重要支點。

除探視更生人，陳佳秀也到橋頭區探視犯罪被害人（馨生人）林姓婦人，她1年多騎機車發生事故傷及頸椎，傷後行動困難，一度心情鬱悶。

想重返志工崗位成為林姓婦人重新站起來動能，她說，老天爺把她留下來一定有意義，希望未來能成為犯保志工，用過來人心情，陪伴遭遇生命難關的馨生人，能揮別陰霾迎向陽光。

法務部保護司副司長陳佳秀（左）到高雄訪視，第一站就到金玉璞的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左）到高雄訪視，第一站就到金玉璞的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右）到高雄橋頭區探視犯罪被害者林姓婦人（中），她今年60歲，1年多前發生交通事故，目前仍在復健中，她期待未來能成為犯保志工，扶助更多馨生人走過人生低谷。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右）到高雄橋頭區探視犯罪被害者林姓婦人（中），她今年60歲，1年多前發生交通事故，目前仍在復健中，她期待未來能成為犯保志工，扶助更多馨生人走過人生低谷。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右二）到高雄橋頭區探視犯罪被害者林姓婦人，她今年60歲，1年多前發生交通事故，目前仍在復健中，她期待未來能成為犯保志工，扶助更多馨生人走過人生低谷。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右二）到高雄橋頭區探視犯罪被害者林姓婦人，她今年60歲，1年多前發生交通事故，目前仍在復健中，她期待未來能成為犯保志工，扶助更多馨生人走過人生低谷。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（中）到高雄訪視，第一站就到金玉璞的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（中）到高雄訪視，第一站就到金玉璞的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右）到高雄橋頭區探視犯罪被害者林姓婦人，她今年60歲，1年多前發生交通事故，目前仍在復健中，她期待未來能成為犯保志工，扶助更多馨生人走過人生低谷。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右）到高雄橋頭區探視犯罪被害者林姓婦人，她今年60歲，1年多前發生交通事故，目前仍在復健中，她期待未來能成為犯保志工，扶助更多馨生人走過人生低谷。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（中）到高雄訪視，第一站就到金玉璞（右）的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（中）到高雄訪視，第一站就到金玉璞（右）的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左）到高雄訪視，第一站就到金玉璞的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左）到高雄訪視，第一站就到金玉璞的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左）到高雄訪視，第一站就到金玉璞（右）的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左）到高雄訪視，第一站就到金玉璞（右）的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
更生人金玉璞（前排左三）經營咖啡店，更生保護會無息借給她創業第一桶金，讓她能找到人生目標及奮起動力。記者王慧瑛／攝影
更生人金玉璞（前排左三）經營咖啡店，更生保護會無息借給她創業第一桶金，讓她能找到人生目標及奮起動力。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右）到高雄橋頭區探視犯罪被害者林姓婦人，她今年60歲，1年多前發生交通事故，目前仍在復健中，她期待未來能成為犯保志工，扶助更多馨生人走過人生低谷。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右）到高雄橋頭區探視犯罪被害者林姓婦人，她今年60歲，1年多前發生交通事故，目前仍在復健中，她期待未來能成為犯保志工，扶助更多馨生人走過人生低谷。記者王慧瑛／攝影
更保夥伴阿美姐一路相挺，讓金玉璞（左）滿心感激，獻上擁抱表達謝意。記者王慧瑛／攝影
更保夥伴阿美姐一路相挺，讓金玉璞（左）滿心感激，獻上擁抱表達謝意。記者王慧瑛／攝影
更生人金玉璞經營咖啡店，更生保護會無息借給她創業第一桶金，讓她能找到人生目標及奮起動力，金玉璞的父親（右三）說，很感謝更保助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
更生人金玉璞經營咖啡店，更生保護會無息借給她創業第一桶金，讓她能找到人生目標及奮起動力，金玉璞的父親（右三）說，很感謝更保助一臂之力。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右）到高雄橋頭區探視犯罪被害者林姓婦人，她今年60歲，1年多前發生交通事故，目前仍在復健中，她期待未來能成為犯保志工，扶助更多馨生人走過人生低谷。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（右）到高雄橋頭區探視犯罪被害者林姓婦人，她今年60歲，1年多前發生交通事故，目前仍在復健中，她期待未來能成為犯保志工，扶助更多馨生人走過人生低谷。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左）到高雄訪視，第一站就到金玉璞的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影
法務部保護司副司長陳佳秀（左）到高雄訪視，第一站就到金玉璞的咖啡店為她打氣，也向金玉璞學沖泡咖啡。記者王慧瑛／攝影

咖啡 創業 詐騙集團

相關新聞

高市登革熱境外移入+1 防疫旅館居住地活動地急防治

高雄市今天無新增登革熱本土確診個案，目前累計16例；但新增境外移入登革熱病例1 例，累計3例。衛生局表示，境外移入第3例...

議員憂21億停車場淪蚊子館　屏縣府回：太悲觀

屏東市區前瞻停車場陸續竣工啟用，縣議員黃明賢今天指，6座停車場平日停車率約兩成上下，假日約3至4成，甚至有平日停車率僅5...

屏縣府改建滿州港口溪便橋 未向墾管處申請許可挨罰

墾丁國家公園區內、屏東縣滿州鄉港口溪下游1座便橋，雨季常因枯木雜物堵塞致溢流造成水患，地方向縣府陳情改善，水利處發包於日...

高雄鹽埕五福四路一處建物因地震傾斜「貼鄰房」 市府啟動安全鑑定

高雄市鹽埕區五福四路261號與鄰側263號大樓，因地震傾斜「貼鄰房」。四大工程技師專業公會代表與市府建管處人員，今早到現...

高雄科工館「愛心零距離電信科技之旅」 偏鄉學童親近博物館

高雄科工館今天舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，邀南台灣3所偏鄉學校包括台南大內國小、宅港國小與高雄大社國小師生...

高雄大社觀音山救護難 陳其邁：一個月內改善

大社觀音山風景區是高雄民眾爬山、健行熱門路線，假日人潮眾多，時有救難案件。市議員今指出，觀音山無專業救護人員，缺乏救護車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。