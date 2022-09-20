更保無息借貸創業第一桶金！她賣咖啡重生 橋檢揪團挺

「謝謝更保借我創業第一桶金！」曾因詐騙案入獄的高雄33歲女子金玉璞，出監後在更保無息貸款協助下，今年初創業，以攤車型態賣咖啡，六旬爸媽也全力相挺，在攤位幫忙招呼客人及外送。橋頭地檢署、更保等夥伴常揪團捧場。法務部保護司副司長陳佳秀昨天到高雄為她打氣，肯定她重返正軌的鬥志與勇氣。

金玉璞說，當年走偏路成為詐騙集團一員，現在賣咖啡生活踏實多了，很感謝更保、家人扶助她重新擁抱社會。金玉璞的媽媽說，看到女兒每天勤奮工作，備感欣慰。

金玉璞原本是健身教練，在朋友慫恿下加入詐騙集團，被判刑2年8個月徒刑，去年8月間出獄。她出獄前就有創業計畫，出獄後接觸更保團隊，更保夥伴鼓勵她申請無息貸款創業，成功申貸70萬元，5年內償還，享零利率優惠。

獲得更保無息貸款挹注，加上手邊一點積蓄，金玉璞加盟連鎖咖啡品牌，在楠梓區後昌路開店，開業近10個月，生意愈做愈穩，培養不少死忠顧客，更保、橋頭地檢署經常訂購，用行動相挺。

19日上午，陳佳秀一行人下左營高鐵站就直奔金玉璞開設的咖啡店，陳佳秀向金玉璞學做咖啡、打奶泡，聽她分享創業甘苦，相談甚歡。陳佳秀說，沖泡咖啡學問不少，每一杯咖啡都是支撐金玉璞重生的力量，喝起來滋味特別香醇。

金玉璞的爸媽都在攤位幫忙，也協助外送，金玉璞是家中么女，上有1名哥哥、1名姊姊，家人是她最堅強後盾。金玉璞說，家人的接納與支持，是更生人重返社會很重要支點。

除探視更生人，陳佳秀也到橋頭區探視犯罪被害人（馨生人）林姓婦人，她1年多騎機車發生事故傷及頸椎，傷後行動困難，一度心情鬱悶。