屏縣府改建滿州港口溪便橋 未向墾管處申請許可挨罰

墾丁國家公園區內、屏東縣滿州鄉港口溪下游1座便橋，雨季常因枯木雜物堵塞致溢流造成水患，地方向縣府陳情改善，水利處發包於日前施工，環團以當地是陸蟹重要棲地且未經公共工程生態檢核程序，直指違法施工，墾管處則發現包商未依國家公園法申請施工許可，昨天要求停工並開罰；縣府水利處承認疏失，將補辦生態檢核重新設計。

縣府水利處說，滿州鄉港口村民長年反映，港口溪下游1座水泥便橋，雨季常因枯木雜物堵塞橋孔，致溪水溢流造成周邊農田和民宅淹水，水利處重新設計橋面降低3公尺，讓排水順暢，在日前發包施工，因屬小型工程，未納入公共工程生態檢核機制，也未注意要依國家公園法向墾管處申請施工許可，將補辦生態檢核重新設計，預計1個月完成。

陸蟹博士李政璋說，恆春半島蘊含的陸蟹多樣性相信是被低估的，河川整台工程特別讓人憂心棲地被毀，還好，透過政府啟動類似「小環評」的公共工程生態檢核機制，保住車城鄉保力溪下游的陸蟹棲地，滿州鄉港口溪港口段護岸應急工程，也爭取避開右岸施作蛇籠，降低對生態負面影響，但港口溪下游水泥便橋工程卻沒有，當地也是陸蟹重要棲地。

墾管處說，國家公園法第14條第1款規定，一般管制區或遊憩區內的公私建築物或道路、橋樑之建設或拆除，需經國家公園管理處許可，違者可罰3000元；港口溪下游便橋工區是一般管制區，昨天已下令停工並對包商開罰，另要求在兩側護岸增設多孔隙的深潭環境。