高雄鹽埕五福四路一處建物因地震傾斜「貼鄰房」 市府啟動安全鑑定

高雄市鹽埕區五福四路261號與鄰側263號大樓，因地震傾斜「貼鄰房」。四大工程技師專業公會代表與市府建管處人員，今早到現場勘查，261號建築物結構並無受損，經實測傾斜率為4/10000，未達1/40，尚無立即危險之虞。

高雄市工務局表示，9月18日大地震造成鹽埕區五福四路261號與鄰側263號建築物有緊鄰情形，副市長林欽榮今早要求工務局建管處立即啟動安全鑑定，並邀集四大工程技師公會代表赴現地進行聯合勘察。

建管處表示，此大樓在103年5月30日邀集高雄市土木、結構及建築師公會會勘，經鑑定後無立即公共危險之虞。今天邀集高雄市土木、結構、大地及建築師四大工程技師公會會勘，針對此次地震是否造成結構安全之疑慮進行勘查。

經四大工程技師專業公會代表與建管處人員現場勘查結果，五福四路261號建築物結構並無受損，經現場實測傾斜率為4/10000，也未達1/40，尚無立即危險之虞。

至於有關建物緊鄰鄰屋部分，工務局責令要求建物所有權人應依建築法77條規定立即進行改善，也請四大公會協助提供專業諮詢服務，建物區分所有權人管理委員會若無積極維護，將依同法第91條規定裁處6萬至30萬元罰鍰。