聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄科工館「愛心零距離電信科技之旅」 偏鄉學童親近博物館
高雄科工館今天舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，邀南台灣3所偏鄉學校包括台南大內國小、宅港國小與高雄大社國小師生參加，分享博物館的資源，小朋友們玩得很開心，至今年已有4千多名學生獲益。
為了讓偏鄉學童也能分享博物館的資源，中華電信公司、台灣電信協會與科工物館，共同籌辦「送愛到偏鄉‧關懷弱勢學童圓夢之旅」圓夢計畫，透過全額補助到館學童的所有活動費用，包含交通費、保險費、膳費及各項門票費用等，讓偏鄉弱勢學童圓夢，度過充滿活力與知識的一天。
科工館長李秀鳳表示，科工館將艱深的科學變得生動有趣，並與中華電信長期合作推出電信特展，讓更多人認識台灣電信發展過程。中華電信公司網路技術分公司行動南區營運處總經理龔榮津說，中華電信贊助這樣的活動希望能多啟發未來主人翁，已有4千多名學生參與。
小朋友津津有味的看著魔術表演，然後參觀「電信@台灣」展廳；並在熱雪天堂體驗滑雪的刺激快感，堆雪人彷彿置身雪國之中。另外還透過XR穿越體驗將多種場景，從戶外遊樂場移到室內，體驗宅科技的極致。
學童參加科教動手做「奇妙的光」、「神奇小烏賊」、「懸崖勒馬」的課程，學習科普知識；創客工場提供的「擴香石」活動課程，讓偏鄉的學童加入創客行列，將自己的創意構想發展成為具體的東西，以「做中學、學中做」的方式，培養真正的「Maker」精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言