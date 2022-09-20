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高雄科工館「愛心零距離電信科技之旅」 偏鄉學童親近博物館

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄科工館舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，邀南台灣3所偏鄉學校師生參加，分享博物館的資源。記者徐如宜／攝影
高雄科工館舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，邀南台灣3所偏鄉學校師生參加，分享博物館的資源。記者徐如宜／攝影

高雄科工館今天舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，邀南台灣3所偏鄉學校包括台南大內國小、宅港國小與高雄大社國小師生參加，分享博物館的資源，小朋友們玩得很開心，至今年已有4千多名學生獲益。

為了讓偏鄉學童也能分享博物館的資源，中華電信公司、台灣電信協會與科工物館，共同籌辦「送愛到偏鄉‧關懷弱勢學童圓夢之旅」圓夢計畫，透過全額補助到館學童的所有活動費用，包含交通費、保險費、膳費及各項門票費用等，讓偏鄉弱勢學童圓夢，度過充滿活力與知識的一天。

科工館長李秀鳳表示，科工館將艱深的科學變得生動有趣，並與中華電信長期合作推出電信特展，讓更多人認識台灣電信發展過程。中華電信公司網路技術分公司行動南區營運處總經理龔榮津說，中華電信贊助這樣的活動希望能多啟發未來主人翁，已有4千多名學生參與。

小朋友津津有味的看著魔術表演，然後參觀「電信@台灣」展廳；並在熱雪天堂體驗滑雪的刺激快感，堆雪人彷彿置身雪國之中。另外還透過XR穿越體驗將多種場景，從戶外遊樂場移到室內，體驗宅科技的極致。

學童參加科教動手做「奇妙的光」、「神奇小烏賊」、「懸崖勒馬」的課程，學習科普知識；創客工場提供的「擴香石」活動課程，讓偏鄉的學童加入創客行列，將自己的創意構想發展成為具體的東西，以「做中學、學中做」的方式，培養真正的「Maker」精神。

高雄科工館舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，魔術師與小朋友互動。記者徐如宜／攝影
高雄科工館舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，魔術師與小朋友互動。記者徐如宜／攝影
高雄科工館舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，邀南台灣3所偏鄉學校師生參加，分享博物館的資源。記者徐如宜／攝影
高雄科工館舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，邀南台灣3所偏鄉學校師生參加，分享博物館的資源。記者徐如宜／攝影
科工館長李秀鳳表示，科工館將艱深的科學變得生動有趣，並與中華電信長期合作推出電信特展，讓更多人認識台灣電信發展過程。。記者徐如宜／攝影
科工館長李秀鳳表示，科工館將艱深的科學變得生動有趣，並與中華電信長期合作推出電信特展，讓更多人認識台灣電信發展過程。。記者徐如宜／攝影
科工館長李秀鳳（右）感謝中華電信公司網路技術分公司行動南區營運處總經理龔榮津（左），贊助偏鄉學童參觀博物館。記者徐如宜／攝影
科工館長李秀鳳（右）感謝中華電信公司網路技術分公司行動南區營運處總經理龔榮津（左），贊助偏鄉學童參觀博物館。記者徐如宜／攝影

偏鄉學校 博物館 高雄市

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