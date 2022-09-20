高雄科工館「愛心零距離電信科技之旅」 偏鄉學童親近博物館

高雄科工館今天舉辦「愛心零距離-偏鄉學童電信科技之旅」，邀南台灣3所偏鄉學校包括台南大內國小、宅港國小與高雄大社國小師生參加，分享博物館的資源，小朋友們玩得很開心，至今年已有4千多名學生獲益。

為了讓偏鄉學童也能分享博物館的資源，中華電信公司、台灣電信協會與科工物館，共同籌辦「送愛到偏鄉‧關懷弱勢學童圓夢之旅」圓夢計畫，透過全額補助到館學童的所有活動費用，包含交通費、保險費、膳費及各項門票費用等，讓偏鄉弱勢學童圓夢，度過充滿活力與知識的一天。

科工館長李秀鳳表示，科工館將艱深的科學變得生動有趣，並與中華電信長期合作推出電信特展，讓更多人認識台灣電信發展過程。中華電信公司網路技術分公司行動南區營運處總經理龔榮津說，中華電信贊助這樣的活動希望能多啟發未來主人翁，已有4千多名學生參與。

小朋友津津有味的看著魔術表演，然後參觀「電信@台灣」展廳；並在熱雪天堂體驗滑雪的刺激快感，堆雪人彷彿置身雪國之中。另外還透過XR穿越體驗將多種場景，從戶外遊樂場移到室內，體驗宅科技的極致。