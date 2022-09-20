高雄大社觀音山救護難 陳其邁：一個月內改善

大社觀音山風景區是高雄民眾爬山、健行熱門路線，假日人潮眾多，時有救難案件。市議員今指出，觀音山無專業救護人員，缺乏救護車迴轉空間等，增加救援難度，建議改善竹溪橋周邊環境，爭取救援時間。高市長陳其邁表示，一個月內完成觀音山救護人力、設備盤點，相關局處立即勘查環境。

高雄市議會今天進行市政總質詢，「民眾去爬觀音山真的是要保佑不要出事！」議員許慧玉指出，大社觀音山遠近馳名，假日旅客就有2500人次，卻未設置救護人力、設備和空間。根據「觀光旅遊地區緊急救護暨傷病患後送規畫方案」法規規定，應設定急救站、救護人員、緊急救護所需裝備等。觀光旅遊地區在開放期間，平均單日遊客滿1千人次、應設置救護技術員、第一線救護人員各一名。

陳其邁回應，高雄市主管的風景區目前都有設置人力和設備，在觀音湖旁的土地公廟有設AED（自動體外心臟去顫器）、專責保全人員協助救護。針對議員的建議，近日立即盤點觀音山救護人力、設置，有缺的部分會盡快補齊，保障登山客安全。

根據資料統計，109年至今年8月，消防局大社分隊接獲的觀音山救護案件達24件，其中有2件OHCA。許慧玉說，觀音山登山步道缺乏救護車迴轉空間，目前救護車都在竹溪橋迴轉，但空間不足需耗費15至20分鐘，恐延誤搶救時間。如能在竹溪橋旁增加空間，迴轉僅需2分鐘，可挽救生命垂危病患。

陳其邁表示，會立即要求消防局、工務局到現場勘查，確認竹溪橋周邊環境，一個月內改善周邊環境。