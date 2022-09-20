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高雄地底60條工業管線 經發局：地震逾4級派員巡管

聯合報／ 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
市府經發局長廖泰翔說明，高雄市設有管線安全辦公室，全年24小時專人運作。記者徐白櫻／攝影
市府經發局長廖泰翔說明，高雄市設有管線安全辦公室，全年24小時專人運作。記者徐白櫻／攝影

2014年高雄氣爆曾造成嚴重傷亡，此次地震地下石化管線安全問題受關注。高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄目前有60條使用中的工業管線，52條輸送物質屬於參與石化製程之物質，地震超過4級不只要即時通報管線狀況，更會進一步派員啟動全面性巡管，管線安全辦公室24小時運作。

高雄市府在高雄氣爆後成立的管線安全辦公室（Office of Pipeline Safety，簡稱OPS），建構高雄工業石化管線圖資。後來制定「高雄市既有工業管線管理維護辦法」。議員許慧玉今日質詢指出，旗山、燕巢等地都有地震帶，大社有石化工業區，危險等級最高，防災意識要加強。

有關地震後高雄工業管線檢測問題，經發局長廖泰翔在高市議會媒體聯訪時指出，高雄目前總共有71條工業管線，11條停用、60條使用中，其中52條輸送物質屬於參與石化製程之物質，市府經發局設有管線安全辦公室，全年24小時專人運作，另依據地震緊急應變機制訂相關標準作業程序。

廖泰翔進一步說明，若地震達到2級需要進行即刻通報，要求管線業者通報壓力、流量等情況，若地震達4級以上，除了需要即時通報管線的狀況之外，還要巡視管路有無狀況，所以這次地震即刻要求業者回報整體流量及壓力，目前看來都沒有問題。

此外，此次密集地震，管線安全辦公室立刻派員全面巡管確保管線安全，把所有管線過程都走過，監測不同階段下監測井狀態。

地震 高雄市 氣爆

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