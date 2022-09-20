鐵路地下化工程近尾聲 成高雄車站振興轉型契機

高雄車站早期是商圈熱門地段，補習、逛街人潮絡繹不絕，隨著捷運工程、鐵路地下化陸續動工，長達20年工程黑暗期，重創車站商圈商機，高鐵左營站通車後，吸走大半通勤旅客，正對車站的黃金店面，整排有3、4家掛起招租布條，剩連鎖速食餐廳、商旅苦撐。

為鼓勵青年進駐商圈、市場創業，高雄市經發局8月公告市場暨商圈青創補助計畫，審核通過者可獲營業場所裝修或租金、數位服務方案費用等補助，並有專業創業輔導團隊全程輔導。

經發局主秘呂德育表示，市府在硬體上協助車站商圈進行意象及景觀改造，後續也將從三塊厝車站延伸，請在地商圈提出復振計畫，在經營面、設置面展開全面改造。隨著鐵路地下化工程完工，在人潮重新引入的過程中，商圈也要把握契機，引進年輕活力元素轉型。

市議員林于凱說，車站商圈老化、缺乏轉型能力，市府對車站周邊商圈也缺乏振興整體規畫，中央每年贊助一次性觀光節活動經費仍難以為繼，市府提出的表參道計畫未見進展，賣力對大廠招商引資時，不該忽略庶民經濟，商圈必須走新型態商業模式才得以存續。

林于凱建議，經發局可攜手青年局合推商圈「包租代管」方案，媒合房東及有意願進駐青創店家，提供初期租金優惠；進駐店家設計商圈導覽、共創活動及聯合行銷，提升商圈創新活力。

「表參道計畫要學日本文化精髓而非皮毛！」市議員童燕珍說，車站工程進入最後一哩路，市府應即刻啟動街道美化、再造，凸顯商圈特色，也要製作車站周邊導覽地圖，才能聚集人氣，夜間燈光等細節也要一併考量。

市議員何權峰指出，站東路預計9月完工，商辦及旅館大樓預計2025年完成，高雄表參道計畫應配合相關期程，讓車站工程完工後，能與商圈再造成果一起呈現。

大高雄市觀光商圈總會理事長王文雄坦言，車站施工黑暗期超過20年，加上疫情衝擊，店家流失兩、三成以上，最近疫情趨緩，三鳳中街人潮逐漸回流，站東街9月底開通後，鄰近店家將進行串連，並在11月推出商圈秋遊旅，行銷大連街、後驛、長明街、三鳳中街等周邊商圈。

王文雄說，商圈推薦在地年輕人出來接班創業，結合政府青創補助，有專業團隊輔導轉型，傳授開店知識及老舊翻新創意。因應消費型態轉變，商圈將主打實體店面結合電商平台及行動支付，以實體服務、商品品質和電商較勁。

中華品牌再造協會王福闓指出，高雄火車商圈近幾年受高鐵吸客效應影響，通勤客回流困難，但觀光客對高雄相對陌生，還有部分族群是年輕時來過高雄當兵、工作，可以比照台北大稻埕的營造過程，利用願景館、火車等元素，從文化或故事的基礎切入，出懷舊、美食等主題行銷，加上車站附近中小型特色旅宿，仍有機會吸引這群人從高鐵轉乘一段捷運，到火車站進行探索之旅。