台東強震 高市私有建物耐震補強最高補助450萬

台東縣池上鄉昨晚強震，高市府與營建署合作推動私有建築物耐震補強措施，提供每件最高450萬元補助；民眾有申請意願，5處危老重建服務據點免費提供耐震補強諮詢服務。

高雄市副市長林欽榮今天表示，近年來中央與地方持續推動私有建築物耐震補強措施，中央提供每件最高新台幣450萬元補助，協助耐震能力不足房屋結構改善；高市府則自民國110年起整合危老重建計畫「一條龍服務」行政流程，以期達到建築執照等各階段流程簡政便民目標。

工務局表示，這項為加速便民啟動的危老2.0「到家服務」，由工務局輔導團隊主動協助民眾申辦，提供「危老重建123」，以及超過30位建築師專業服務，並啟動鳳山、楠梓、鹽埕、新興及三民站等5處危老重建服務據點，加速推動危老重建，讓民眾生活安全有保障。

工務局建築管理處表示，為協助市民辦理私有住宅建築物耐震補強，今年度持續與內政部營建署合作推動「私有住宅耐震能力評估補助」，每棟初步評估最高補助1萬5000元，已自6月1日起受理申請。

另外，高雄市同步辦理的「建築物弱層補強經費補助」，自8月24日起受理申請，受理至12月1日，均為部分費用補助符合私有住宅弱層補強補助條件者，每棟最高得補助金額450萬元，以減輕民眾負擔。

建管處表示，現在申請危老重建好處多，5處危老重建服務據點聯絡方式：鳳山站(北門里太平一巷19號)、楠梓站(後勁南路254號)、鹽埕站(大禮街51號)、新興站(林森一路145巷15號)、三民站(綏遠二街190號)，可於服務時間電洽工務局危老重建窗口：(07)336-8333轉2281，或高雄市建築師公會服務專線：(07)323-7248。耐震補強相關補助窗口 (07)336-8333轉2421楊先生。

另外，相關公告及申請書資料也可至「高雄市政府工務局建築管理處/建築物結構安全性能評估補助」網頁https://build.kcg.gov.tw/查詢。