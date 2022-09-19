聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震不斷 屏東縣1165座橋梁安全嗎 全面啟動地震特巡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。圖／屏東縣政府提供
連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。圖／屏東縣政府提供

連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。

工務處表示，後續依照中央氣象局地震測報中心有關屏縣部分鄉鎮震度達4級以上，包括屏東市、九如鄉、新埤鄉、春日鄉、琉球鄉及恆春鎮等6鄉鎮共計200座6m以上列管橋梁，另依縣府橋梁檢測機制，進行上部及下部結構等整體安全性特別檢測，預計在9月23日辦理完成，期間仍有餘震疑慮，請用路人行經橋梁路段，注意路況，以避免事故發生。

潘孟安說，縣府團隊在17號晚間強震後，即動員啟動「地震特巡」，檢視各道路與橋梁狀況，包含路面、伸縮縫、護欄、橋墩、橋台、主梁等，目前除了瑪家專五道路坍方已搶通，其他道路橋梁無異狀，仍會持續監控。

工務處指出，縣府每二年都會定期對長度6米以上橋梁，本縣管養橋梁共有1165座，辦理檢測及維修作業，且每年對長度100公尺以上、鋼構橋、橋齡超過50年等條件重點監控橋梁作檢測，也針對4級以上地震及豪雨颱風區域內的橋梁特別檢測，也會函請縣轄內各機關加強所轄橋梁檢測及維修作業，以維用路人安全。

連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。圖／屏東縣政府提供
連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。圖／屏東縣政府提供
連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。圖／屏東縣政府提供
連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。圖／屏東縣政府提供
連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。圖／屏東縣政府提供
連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。圖／屏東縣政府提供
連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。圖／屏東縣政府提供
連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。圖／屏東縣政府提供

地震 潘孟安

延伸閱讀

屏東縣府開辦「銀閃閃數位學苑」 長輩從遊戲中學3C

花東地震災情救援 潘孟安：屏東特搜大隊趕赴花蓮支援

影／蘇貞昌輔選屏東第一女縣長 衝31萬票破潘孟安障礙

蘇貞昌輔選列車啟動 綠營屏東募款餐會三縣長同框

相關新聞

金門首件 西南門里公所公辦都更

金城鎮西南門里公所及周邊地區老舊有公安問題，也占用計畫道路用地，亟需都更。縣府2019年啟動都更，今年終於標出，簽約後將...

要比照台積電 議員促市府協助岡山螺絲窟

高雄迎來台積電，市府大力協助土地、設廠等作業，副議長陸淑美昨質詢指出，岡山是全台最大螺絲聚落，年產值1500億元，「同為...

石化重鎮高雄 震後急巡列管工廠

台東強震全台有感，民眾關心老建物安全。高雄市議會副議長陸淑美昨天質詢指出，不少老舊大樓外牆磁磚有剝落風險，希望市府盡速協...

球后戴資穎當反賄選大使 高雄、橋頭2檢察長揭牌

世界羽球球后戴資穎魅力無法擋，高雄和橋頭2地檢署為落實反賄選宣導，邀小戴當反賄選大使，今天下午舉行揭牌儀式，盼藉由小戴健...

地震不斷 屏東縣1165座橋梁安全嗎 全面啟動地震特巡

連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動...

屏東天幕球場計畫趕不上原物料漲 先恢復一般球場使用

屏東縣政府興建屏東公園仁愛路立體停車場今年完工啟用，當初興建時，原規畫將地面的球場改為天幕球場，經費達1億多元，但流標兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。