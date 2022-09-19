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地震不斷 屏東縣1165座橋梁安全嗎 全面啟動地震特巡
連兩日發生多起地震，屏東震度約為4級左右，屏東縣長潘孟安說，避免各地橋梁發生危險，縣府先行針對縣內1165座列管橋梁啟動「地震特巡」，檢視橋梁情況。
工務處表示，後續依照中央氣象局地震測報中心有關屏縣部分鄉鎮震度達4級以上，包括屏東市、九如鄉、新埤鄉、春日鄉、琉球鄉及恆春鎮等6鄉鎮共計200座6m以上列管橋梁，另依縣府橋梁檢測機制，進行上部及下部結構等整體安全性特別檢測，預計在9月23日辦理完成，期間仍有餘震疑慮，請用路人行經橋梁路段，注意路況，以避免事故發生。
潘孟安說，縣府團隊在17號晚間強震後，即動員啟動「地震特巡」，檢視各道路與橋梁狀況，包含路面、伸縮縫、護欄、橋墩、橋台、主梁等，目前除了瑪家專五道路坍方已搶通，其他道路橋梁無異狀，仍會持續監控。
工務處指出，縣府每二年都會定期對長度6米以上橋梁，本縣管養橋梁共有1165座，辦理檢測及維修作業，且每年對長度100公尺以上、鋼構橋、橋齡超過50年等條件重點監控橋梁作檢測，也針對4級以上地震及豪雨颱風區域內的橋梁特別檢測，也會函請縣轄內各機關加強所轄橋梁檢測及維修作業，以維用路人安全。
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