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屏東天幕球場計畫趕不上原物料漲 先恢復一般球場使用
屏東縣政府興建屏東公園仁愛路立體停車場今年完工啟用，當初興建時，原規畫將地面的球場改為天幕球場，經費達1億多元，但流標兩次，加上原物料上漲，評估經費要近兩億元。為提供給民眾運動空間，縣府表示，將先恢復原本球場空間，預計明年2月完工。後續天幕球場設置會再爭取籌措經費。
屏東縣府教育處、研考處、文化處、人事處今天到議會業務報告。屏東縣議員唐玉琴、陳揚，兩人都關心，屏東公園仁愛路立體停車場上方的球場興建進度。
唐玉琴說，當時做地下停車場，樓上做球場，結果現在只看到一個籃球、一個排球造型的廁所、電梯，「以前的網球場、排球場、籃球場沒了嗎？難道是在畫大餅？」，同時施工設計，地下停車場完工，結果球場卻沒有進度，下雨天還有積水，用綠色圍籬圍起來。
陳揚說，他接獲許多縣民反應，運動空間都不足，當時開說明會時，縣府強調設計概念，對於運動空間是只會多不會少，尤其是球場，且因為施工排擠空間使用，原本以為會如期完工，但卻沒有進度。
屏東縣府交旅處指出，仁愛路地下停車場已啟用，經費4億2800多萬元，為地下1、2層，可停車355席。停車場上方的球場，原本規畫設置天幕風雨球場，原本經費約1億多元，但受到物價，原物料上漲、通貨膨漲等影響，流標2次，評估後要調整經費到近2億元，經費太高。
為盡快給民眾運動空間，決議先將上方球場復原恢復球場功能，網球場、籃球場與排球場，經費約3千萬元，流標3次，今年8月初完成招標，預計10月進場施工，明年2月完工，天幕球場部分，會持續爭取籌措經費後續設置。
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