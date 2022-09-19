高美館《野放途》 藝術家呈現南方當代藝術的質樸純真

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高美館《野放途》展覽一隅。圖／高美館提供
高美館《野放途》展覽一隅。圖／高美館提供

高雄市立美術館即日起至12月18日推出展覽《野放途》，邀請11位與高雄有淵源的在地藝術家，以繪畫、立體、裝置以及觀念行為等多元創作手法，構築出南方當代藝術的多重面貌。

高雄市副市長史哲表示，《野放途》深具南方當代藝術的氛圍，高美館法人化後，思考如何讓愛好藝術的民眾多多回到美術館，在面對嫁接網路社會的大環境裡，大膽放手策展正是一座新世代美術館所肩負的重要任務。隨著即將開通的輕軌建設，高美館透過周邊交通發展，將由「點」串連輕軌成「線」，再擴及全高雄文化機構而成「面」。

史哲表示，法人化使得美術館公共化達到進一步的提升，未來座落於美術館園區西側的內惟藝術中心，更將打造有別於美術館的策展、觀展體驗，讓展出內容融入民眾生活，帶動大家對藝術文化的關注與互動，也讓高雄文化藝術更被看見。

高美館長李玉玲說，美術館近年致力發展「大南方South plus」的全新專業品牌定位，期望以多元史觀的論點提出不一樣的藝術價值判准，讓高美館所典藏、展出作品，能有連結全球、讓國際看見的新能量。《野放途》由高美館內的資深策展人吳慧芳策畫，以全然迥異的面向，透過多元觀照的方式來觀察和呈現各個層面的發展現況。

《野放途》從「漫遊」、「蔓生」、「蔓蕪」三個子題出發，邀請王武森、王國仁、李明則、林純用、林慶芳、柳依蘭、張恩慈、莊明旗、陳云、黃法誠、劉秋兒等11位藝術家，他們由50世代橫跨至90世代，以多元的創作面向，帶出每位藝術家的生活經歷和創作歷程，講述一則則吸引人去閱讀的創作故事。

王國仁說，從小期待自己作品有一天能進到高美館展出，如今他磨刀霍霍40年終於實現夢想之一。高雄藝術家自然、易親近、親民的創作風格，呼應展覽以《野放途》作為命題，更恰好地呈現了創作者們質樸純真的創作精神。

高美館《野放途》展期至12月18日。圖／高美館提供
高美館《野放途》展期至12月18日。圖／高美館提供
高美館《野放途》展覽一隅。圖／高美館提供
高美館《野放途》展覽一隅。圖／高美館提供

高雄市立美術館 高美館 野放

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