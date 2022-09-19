馬公山水三○高地地下坑道修復 開放參觀

中央社／ 澎湖縣19日電

澎湖縣政府今年在馬公山水三○高地西側高點，發現有長達70公尺的地下坑道與軍事碉堡等設施，著手修復後今天對外開放，一睹早期軍事設施風貌，並成為澎南地區觀光新景點。

澎湖縣政府旅遊處表示，馬公山水三○高地以往是國軍年度漢光演習主要場域，在府會積極爭取下，軍方同意解禁，並改造成為澎湖新興景點，目前在高地上建置鋼構燈光造景裝置藝術「山水映輝」。

塑造出「山」與「水」互動感覺，表達山水在地形象及傳遞澎湖精神，打造澎湖夜間新地標，感受不同於白天的夜間氛圍。沿山水三○公園階梯步道而上，登至三○高地制高點，可眺望整個黃金貝殼沙灘美景，景緻優美。

縣府先前在進行山水三○公園建設期間，發現有年久失修的軍事碉堡及坑道。經踏勘坑道長約70公尺、高約1.7至2公尺，還串聯射擊碉堡及山頂庫房設施，雖歷經年代變遷，坑道內部及外觀整體大致良好，保留早期軍事原始風貌，深具開發觀光潛力。

旅遊處景區管理科表示，今年著手進行山水三○高地整修坑道內部與周邊環境、建置石板人行步道，整體工程已在8月完工，成為澎南地區旅遊線新亮點。今天起每天上午8時至下午6時，開放供民眾自由參觀，提醒遊客注意自身安，避免碰撞，同時不可亂丟垃圾，共同維護軍事設施環境整潔。

澎湖縣 高地 馬公

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