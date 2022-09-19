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震後水管爆管 北高今晚3.8萬戶將停水6小時搶修
花東地區昨天發生芮氏規模6.8地震，高雄地區4級，高雄發生零星自來水管爆管狀況，震後湖內區中山路一段出現馬路下陷、水管破裂情況，自來水溢出路面。自來水公司為搶修，今天晚上將停水6小時，從晚上10點至20日凌晨4點將施工，湖內區、茄萣區、路竹區等部分里將停水，影響約3萬7892戶。
自來水公司緊急宣布，19日晚間10點至20日凌晨4點將進行止漏工程，因湖內區中山路一段333號前自來水2000mm送水幹管因受地震影響排氣閥故障漏水。停水區域為茄萣區全區、湖內區全區、路竹區後鄉里、竹南里、鴨寮里、三爺里部分區域（不含北嶺里）。
水公司也提醒，施工地點位於台1線349K+120南下車道，搶修期間將占用內側2車道，保留外側車道通行，尖峰時段易交通壅塞，請用路人耐心依交維行駛，預計9月21日下午5點前可恢復正常通行。
另外，在林園區中芸三路311-1號、鳳山區五甲三路75號前都有破管搶修停水狀況，預計下午5點前可恢復供水。停水區域為鳳山區五甲三路、五福路一帶。林園區中正路、中芸三路、中芸二路、中芸路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路漁港路、石化三路、石化四路、西汕路、鳳芸二路、鳳芸路等。
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