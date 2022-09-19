衛武營2022臺灣舞蹈平台 串聯亞洲當代國際舞台

衛武營國家藝術文化中心推出「2022臺灣舞蹈平台」，由衛武營駐地藝術家周書毅擔任策展人，以「島嶼連結：身體上線」命題，10月起陸續展開工作坊、講座、論壇、演出等，藉由多元方式反思在後疫情時代，舞蹈如何以新的方式連結世界。

今年「臺灣舞蹈平台」首度延伸連結至全球最具規模現代舞蹈交流平台杜塞道夫國際舞蹈博覽會，此屆展會有來自45國、超過2千位參與者，共90場演出和活動，臺灣有50多位代表與會。衛武營則建立進一步國際連結，和各國多位藝術家、舞團洽談合作事宜，並邀約來臺參與臺灣舞蹈平台。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營透過藝術連結世界與對話，不曾因疫情影響而停歇，今年臺灣舞蹈平台的主題，讓大家思考當藝術的溝通交流，受時空環境影響傳遞受阻時，如何處理原有的溝通需求。從杜塞道夫國際舞蹈博覽會中了解各國在這兩年的藝術發展概況，作為未來走向的參考，透過這次機會向國際藝術家發出邀請，參與臺灣舞蹈平台，讓世界看見這兩年多來臺灣在藝術上的發展和轉變。

策展人周書毅說，臺灣是一座島嶼國家，人們必須越過海洋抵達另一片陸地，透過飛行與另一座城市交會，穿越網路世界與更多人連結。兩年一度的臺灣舞蹈平台在疫情下策畫，當跨國移動停頓，島嶼中的藝術家在這段時間產生了許多新的對話，重新尋找創作與製作方式。

代表臺灣前往德國參與杜塞道夫舞蹈博覽會的屏東蒂摩爾古薪舞集《去排灣》，由舞團和駐團編舞家林文中共創，表演者們的聲音就是音樂，在排灣族傳統古謠與肢體中，交織出獨一無二的族群當代語彙。今年甫獲歐陸年輕編舞家網絡平台Aerowaves邀請的編舞家王宇光，將和具印尼傳統宮廷舞與當代舞蹈背景的舞蹈家Danang PAMUNGKAS合作新作《去你的島》，從跨文化與跨地域之間的交換關係，穿越彼此居住於兩地的生命經驗，透過對話尋找超越個人的探索與關懷。

衛武營表示，「2022臺灣舞蹈平台」優惠方案，購買4檔節目票券各1張以上票價5折；任選2檔節目票券各1張以上票價8折；300元以下票級不適用，不得與其他優惠方案並用。活動訊息可至衛武營官網查詢