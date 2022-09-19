金門公辦都更首案簽約 西南門里公所將蓋14層複合大樓

金門縣金城鎮西南門里公所及周邊地區年代久遠，有公安問題，也占用計畫道路用地，亟需都更。金門縣政府財政處表示，該都更案從108年啟案後，花1年多與地主溝通，期間又碰上疫情及原物料上漲等因素流標，到今年才成功標出，今簽約後成為金門公辦都更首案。

西南門里公所與周邊地區年代久遠、屋齡老舊，里辦公室內部更是斑駁、水泥剝落、鋼筋外露，已不堪使用，恐有傾頹或朽壞之虞，不過因為當地私有權人眾多、意見分歧，整合複雜性高，歷經多任縣長都沒成功辦理都更。

財政處投資發展科說明，該地區不只有屋齡老舊所帶來的居住安全問題，區域內建物鄰棟也間隔不足，部分建物座落於計畫道路用地，妨害公共交通或公共安全。

因此縣長楊鎮浯上任後積極推動該地區的公辦都市更新案，如今成功辦理「金門縣金城鎮西南門里公所暨周邊地區公辦都市更新案」簽約，也成為金門縣首件公辦都更案。

投資發展科指出，該案自108年重新啟案，歷經1年多與私有地主溝通說明，經確認意願並取得土地所有權人參與同意書後，更新基地範圍內共27筆土地，土地總面積共1294.25平方公尺。

110年2月5日完成該案更新地區之畫定，同年8月26日辦理實施者第一次公告招商，由於受疫情影響及營建原物料上漲等因素影響宣告流標。在確保地主及實施者雙方權益下，調整招商文件納入於111年5月17日辦理第二次招商公告，同年6月30日招商截止，經歷資格審查作業及招標文件評選，「金日新營造股份有限公司」獲委員評定為最優申請人。

投資發展科表示，該件都更預計開發規模為地下2層、地上14層住商複合式大樓，總樓地板面積約為8972.25平方公尺；低樓層規畫設置店鋪、商場、里公所及公益設施；四樓以上規畫為一般住宅，以提供優質住宅、商場需求及公益設施，建立多元共融環境。另外，透過建築規畫健全建物與周邊安全，沿街面退縮、友善里鄰，透過建築設計引入周邊都市防災概念。