要求比照台積電速度 議員促高市府協助特登工廠

高雄迎來台積電，市府大力協助土地、設廠相關事宜，台積電高雄廠也成為不少議員爭取建設的比較對象。議員表示，岡山是全台最大螺絲聚落，年產值1500億元，但「同為台灣之光，待遇卻大不同」，要求市府協助解決田園工廠轉特定工廠面臨問題。高市長陳其邁表示，市府已彙整業者狀況，目前已與中央討論，要優先處理汙水排放狀況。

高市議會今進行市政總質詢，副議長陸淑美表示，岡山螺絲產業養活數以萬計家庭，但未受到政府公平對待，「市府設產業園區一塊接一塊，也協助台積電快速設廠，但傳統產業卻未受重視。」螺絲工廠普遍面臨地目、廠登、環保及缺工等問題，市府應正視在地傳統產業需求，向中央反映地方心聲，盡力協助業者轉型。

陸淑美指出，市府應在北高雄設立螺絲產業專區，讓無法取得特登業者能進駐，同時完備園區排水、道路等基礎設施。陳其邁回應，螺絲專區部分，市府也努力在找地公辦，有業者自辦部分也努力協助，這部分才能完善協助螺絲產業。

陸淑美說，過去各家工廠建置時大多按照農地面積蓋好蓋滿，現階段法規要求退縮1.5米綠帶，在未取得合法前，每年需根據面積繳交回饋金，政府根本是「合法掛牌流氓」，強收保護費卻未提供妥善照顧。經發局長廖泰翔回應，近日就會與業者見面討論，會再釐清目前所需協助，盡快與中央協調。但陸淑美對廖泰翔回應不買單，陸指出，廖泰翔的回應只是很表面，應拿出具體作為，實際苦民所苦。

陳其邁後來直接站起來回應，岡山螺絲窟是重要產業，過去大家在農地蓋工廠，後續愈做愈大，分工詳細、供應鏈完整，但是有些不是工廠，而是物流、倉儲和維修等，這些要適用工輔法會有困難，市府會盡力協助業者。較困難的是有汙水排放的工廠會汙染農地，這部分法規不允許，市府會協助業者改善汙染狀況，輔導至符合規定。