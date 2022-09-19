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屏東縣府開辦「銀閃閃數位學苑」 長輩從遊戲中學3C

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府開辦銀閃閃數位學苑，帶領長輩們認識3Ｃ產品，先從遊戲中學習，對3C產品不畏懼。記者劉星君／攝影
屏東縣府開辦銀閃閃數位學苑，帶領長輩們認識3Ｃ產品，先從遊戲中學習，對3C產品不畏懼。記者劉星君／攝影

「數位時代來臨，讓長輩們也與世界接軌」屏東縣長潘孟安說，疫情來襲後，發現長輩數位落差大，提升長者數位能力，與數位中心結合，推出銀閃閃數位學苑，讓長輩們不害怕學3C，今起在在屏東縣6處據點開辦示範課程，讓長輩與兒孫間不在是科技冷漠，而是因科技而親近。

屏東縣數位發展中心跨局處與縣府社會處、原民處、教育處開辦「銀閃閃數位學苑」，以前瞻計畫購買的平板做為課程載具，透過專屬數位講師群，運用趣味遊戲互動等寓教於樂的課程內容，讓長者們了解網路、利用網路、習慣網路、喜歡網路，提升數位應用能力。

「銀閃閃數位學苑」第一期從9月19日起至10月31日在鹽埔鄉社會福利綜合館、九如鄉樂齡玉水社區活動中心、竹田鄉樂齡老人文康中心、東港鎮東洋關懷促進會、及原鄉區新來義文健站與泰武的武潭文健站等共6鄉鎮開辦。

縣長潘孟安今出席泰武鄉武潭文健站，跟長輩同樂，透過平板遊戲，和長輩比賽打地鼠。數位課程規畫老師黃永全說，會根據長輩的能力，因材施教，規畫適合學習方案，有些據點長輩是零基礎，就要從如何開機開始教起，再透過遊戲設計，讓長輩喜歡3C。

據點成員67歲的潘華珠說，很高興，很滿意，可以讓腦筋動一動，心情會比較愉快，學習更多知識。

縣府指出， 未來課程在縣內各鄉鎮的關懷據點、文康中心、樂齡中心、文化健康站等據點開辦，逐步落實數位機會平權，讓高齡人口不再是數位弱勢，未來會持續拓展到全縣。

屏東縣府開辦銀閃閃數位學苑，帶領長輩們認識3Ｃ產品，先從遊戲中學習，對3C產品不畏懼。記者劉星君／攝影
屏東縣府開辦銀閃閃數位學苑，帶領長輩們認識3Ｃ產品，先從遊戲中學習，對3C產品不畏懼。記者劉星君／攝影
屏東縣府開辦銀閃閃數位學苑，帶領長輩們認識3Ｃ產品，先從遊戲中學習，對3C產品不畏懼。記者劉星君／攝影
屏東縣府開辦銀閃閃數位學苑，帶領長輩們認識3Ｃ產品，先從遊戲中學習，對3C產品不畏懼。記者劉星君／攝影
屏東縣府開辦銀閃閃數位學苑，帶領長輩認識3Ｃ，屏東縣長潘孟安（左二）今天與據點長輩們互動玩平板打地鼠遊戲。記者劉星君／攝影
屏東縣府開辦銀閃閃數位學苑，帶領長輩認識3Ｃ，屏東縣長潘孟安（左二）今天與據點長輩們互動玩平板打地鼠遊戲。記者劉星君／攝影

潘孟安 3C 銀髮族

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