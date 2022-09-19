因應空品不良季節 屏東縣政府全面提升五大應變措施

空氣品質不良季節即將來臨，為改善空氣品質，屏東縣政府今年將推動空品改善五大應變措施，配合新空品應變辦法規定，擴大跨局處合作並強化自身汙染排放減量，並與上風處縣市協力降載減排，期藉此提升縣空氣品質及降低空品不良率，全力守護民眾健康。

屏東縣政府今年推動空品改善五大應變措施，包含重新盤點縣內配合空品不良應變公私場所，配合應變砂石場由前十六大提升至前三十三大，工廠由前二十大提升至前三十大，此些廠家已涵蓋屏東縣固定源的粒狀物約83%、硫氧化物66%、氮氧化物66%、揮發性有機物81%，縣府要求這些工廠當預報隔日空品達中級預警等級將全部配合降載減排3%，此將有效降低縣內工廠污染排放。

針對縣內砂石場將率先全國推動高標準之規範，要求縣內所有運作中砂石場將破碎製程加嚴至半密閉包覆式建築內操作，有效減少細懸浮微粒48公噸排放。

屏縣環保局指出，今年也在空氣不良季節實施移動汙染源區域防制措施，主要規範未取得自主管理標章市區公車及醫療用車於空品不良日，限制進入縣內轉運站、醫療院所等敏感族群聚集區域，推動此措施預計納管縣內約213輛以上柴油車，並將減少敏感族群健康的危害。

近年為有效減少農業廢棄物露天燃燒，環保局與農業處合作推動農業妥善處理方案，今年8月起將擴大實施果樹樹枝葉不限種類皆可申請交由環保局進行代清運處理，並預估將有效減少細懸浮微粒12公噸排放。

為減少民眾陳情異味問題，環保局推動感測器加裝H2S及NH3監測設備加強畜牧業者周邊熱區污染監測並結合夜鷹早鳥稽查，掌握臭異味排放及減少民眾陳情。