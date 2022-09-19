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餘震不斷 陳其邁坦言：高雄石化業集中要特別注意

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說明地震後續處理狀況。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁說明地震後續處理狀況。記者林巧璉／攝影

台東池上昨天發生芮氏規模6.8地震，後續仍有多起餘震，稍早10點7分再次發生規模5.9地震，全台多縣市有感。高雄市長陳其邁說，高雄和其他縣市最不一樣的地方是高雄的石化業集中，有大量工業管線。第一時間立即與列管工廠連線以及管線巡查，昨天同步啟動雞扯建設預檢、應變。

台灣17日、18日發生多起有感地震，震央集中在花東，高雄地區也相當有感，不少民眾相當恐慌。陳其邁第一時間發文，詳細羅列，也持續更新災情處理、回報。陳其邁今天說，高雄老舊建物部分過去已完成清查，也會持續清查健檢，也配合危老重建、都更等。公有建物部分，中央營建署都有相關列管規定，市府也會持續落實，減低老舊建物在地震時的風險。

高市議會今天進行市政總質詢，副議長陸淑美表示，強震不斷人心惶惶，高雄有不少老舊大樓外牆磁磚都有剝落風險，市府務必儘速協助處理。副市長林欽榮表示，建管處全面列管高市大樓狀況，今天建管處會再次出動清查。目前工務局已聯繫四大專業技師公會，只要市民有疑慮通報1999，就由市府出資來鑑定，協助市民。

陳其邁指出，目前清查全市校園，有部分學校外牆脫落，已協調教育局盡快修復。另外公營機構有部分水管有破損造成部分地區限水，已協調台水公司，昨天、今天多數都完成修復。北高雄部分魚塭損失，也會協調漁會把災損狀況通報給海洋局，後續協助處理。

陳其邁 地震

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