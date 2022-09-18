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詩人醫師曾貴海雙書分享會 陳其邁朗誦給高雄的情詩
高雄詩人醫師曾貴海今天在高雄文學館，舉辦最新詩選集《四季的眼神》、《再見等待碰見自由》發表會。高雄市長陳其邁深情朗讀曾詩作「男人六十歲」與「冬花夜開」，並表示，人生困頓、失去方向時，讀曾貴海的詩就對了。
文學台灣基金會董事長鄭烱明與顧問吳錦發、高雄市綠色協會顧問盧友義與會長曾梓峰、台灣南社社長余景登、高雄市基層醫師協會理事長黃鵬國、高雄市文化局長王文翠、玉山社總編輯魏淑貞等，都到場共襄盛舉。高雄文藝獎新科得主陳欣宜帶領新古典室內樂團，演奏五首台灣民謠，呼應詩人作品貼近台灣土地的特質。曾貴海夫人黃翠茂，用台語和客語演唱〈旅途的風景〉、〈夜合花〉，表達詩人對於多元族群的敬重。
陳其邁表示，曾貴海不僅是一位優秀的醫師，還是令人景仰的社會運動家和兼具思想文采的文學家，影響了他的思想啟萌、哲學思辨與價值追尋。一座城市最深的內涵是文學，城市有這麼一位作家，他與有榮焉。
魏淑貞表示，2022年出版的這兩本選集，將曾貴海過往的中、短和長詩分開編輯，以凸顯詩人多變的創作形式。希望讓更多讀者透過廣泛多元的題材，看見詩人如何透過自然生態、原住民及國族歷史議題，來抒發不同生命階段的體悟。
曾貴海認為，作品寫出來以後就屬於讀者了，因此詩人選擇不談論自身，由讀者自由評論。高雄文學館現場也展示「詩與人：文學主題書展」，展示並介紹曾貴海的歷年的詩集創作，展期至10月13日。
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