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全球人壽捐贈澎湖區漁會微型保險 1500人將受惠

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
全球人壽捐贈澎湖區漁會微型保險，1500人將受惠。圖／全球人壽提供
全球人壽捐贈澎湖區漁會微型保險，1500人將受惠。圖／全球人壽提供

全球人壽實踐公平待客與普惠金融目標，發揮商業保險的社會功能，繼上半年捐贈臺南市政府弱勢家戶微型保險後，下半年持續擴大捐贈澎湖區漁會漁民暨會員微型保險，此次捐贈受惠人數約為1500人、捐贈總保費近新台幣29萬元。

全球人壽強調，重視弱勢金融消費者的需求，積極推廣微型保險，並持續推出各類符合社會關懷原則的保險商品，以公平待客為服務核心、普惠金融為具體行動，善盡對保戶提供保障與服務的承諾。

全球人壽表示，與之前對象為弱勢家戶不同，全球人壽這次與澎湖區漁會合作，微型保險捐贈對象為澎湖區漁會漁民暨會員，由澎湖區漁會擔任要保單位，為澎湖區漁會漁民暨會員提供1年期的微型傷害險保障，保障內容包含意外身故及因意外造成1至11級失能給付，這次捐贈受惠人數約為1500人、捐贈總保費近新台幣29萬元。

為將保險觀念帶入社會安全與救助體系，全球人壽也期望，以兼具基本保障需求、保費親民的特色與高包容性商品，來照顧經濟弱勢或特定身份族群；同時，全球人壽推出個人微型傷害保險專案，並以原住民、農民、漁民、經濟弱勢及領有身心障礙證明的民眾為主要對象，投保年齡為15至75歲，且不分職業等級、性別，皆採單一費率，簡易投保免體檢。

全球人壽去年度針對具「微型、實物給付、保障型（高齡化）、政策型、其他保費低廉具基本保障功能，以及針對退休族群之保單商品」等各面向包容性特徵、符合普惠金融政策目標之保險商品，當年度有189項商品於架上銷售，供保戶選擇，其中微型商品更推出團體保單，2021年承保人數達6012人。

為持續創造符合市場所需的商品、善盡對保戶提供保障與服務的承諾，全球人壽為因應不同客戶需求以及臺灣即將進入超高齡化社會等議題，不僅在全省各地營業據點設置無障礙友善空間，更推出各類型符合社會關懷原則的保險產品，照顧弱勢的微型保險、為經濟弱勢族群設計的小額終老保險、長照險與大專學生團體保險等產品。

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